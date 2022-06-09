İstediği parayı alamayınca duvara tuvaletini yaptı, muhtarlığı dağıttı

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Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Muhtarlığı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kullandığı uyuşturucu maddenin etkisinde olan B.G., mahalle muhtarı Muazzez Kaval'dan para istedi. Yanında para olmadığını belirten Kaval, daha sonra verebileceğini söyledi.

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Dışarı çıkan B.G. ise muhtarlığın duvarına tuvaletini yaptı. Tekrar içeri giren B.G.'yi uyaran Kaval, kameraların kayıtta olduğunu belirtti. Kaval'ın bu sözüne sinirlenen B.G., muhtarlık önündeki çiçek saksılarını devirip, sandalyeleri fırlattı. Daha sonra bayrakların takılı olduğu ipleri koparan B.G, yere attı. B.G., kendisini sakinleştirmeye çalışan Sunay Yiğit adlı kadının da koluna vurdu.Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede muhtarlığa gelen ekipler, biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdikleri B.G.'yi gözaltına aldı. Ekip aracını da tekmeleyen B.G., polis merkezine götürüldü.