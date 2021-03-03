İşte yüz yüze eğitim ve sınavların detayları

2 Mart’tan itibaren başlayan yüz yüze eğitim ve sınav uygulamalarının detayları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı(MEB), ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders saatinin 30 dakika ve teneffüslerin 10 dakika olmasına karar verdi. Meslek liselerinde günde en fazla 10, diğer liselerde ise 8 ders saati eğitim yapılması kararlaştırıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, ortaöğretim kurumlarında yüz yüze eğitim ve sınav uygulamalarıyla ilgili detaylara yer verildi. 2 Mart Salı günü başlayan yüz yüze eğitime hazırlık ve planlamalarını yapamadıkları için başlayamayan eğitim kurumları, en geç 8 Mart Pazartesi günü yüz yüze eğitime geçecek. Dersliklerdeki oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecek. Bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenecek ve ihtiyaç olması durumunda seyreltilmiş sınıf uygulamasına gidilecek.

ÖĞRENCİLERİN HEPSİ İŞLENEN TÜM KONULARDAN SORUMLU

Yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak öğrenciler, sınıfının konu ve kazanımlarının işlenen bölümünün tamamından sorumlu olacak ve okullarında yüz yüze gerçekleştirilecek ölçme değerlendirme sınavlarına katılacak. Eğitim kurumu yönetimlerince, seyreltilmiş sınıf uygulaması sonucunda ihtiyaca bağlı olarak yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitim eş zamanlı yürütülecek. Ayrıca ihtiyaç oluşması durumunda geçici öğretmen, ücretli öğretmen görevlendirilmesi ile uzaktan eğitim kapsamında sınıf ve şube birleştirmesi yapılabilecek.

Yüz yüze eğitime katılmayacak öğrenciler, sınıfının konu ve kazanımlarının işlenen bölümünün tamamından sorumlu olacak ve okullarında yüz yüze gerçekleştirilecek ölçme değerlendirme sınavlarına katılacak. İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders saati 30 dakika ve teneffüsler 10 dakika olacak. Bölünme sonucu oluşan grupların hangi gün okula geleceği okul müdürlüklerince planlanacak. Tüm sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitimin yapıldığı gün ve saatlerin dışında kalan diğer ders ve etkinlikler uzaktan eğitim yoluyla işlenecek. Uzaktan eğitim yoluyla işlenecek derslerde canlı ders uygulamalarının yanı sıra EBA TV ve EBA Portal’da yer alan içeriklerden yararlanılacak.

Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olacak ve devam zorunluluğu aranmayacak. Ancak yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak öğrenciler için velileri, öğrenciyi yüz yüze eğitim için eğitim kurumuna göndermek istemediklerini belirten taleplerini, bir dilekçeyle eğitim kurumu müdürlüğüne iletecek.

İLKOKULLARDA HAFTADA 2 GÜN YÜZ YÜZE, 3 GÜN UZAKTAN

Bütün risk gruplarındaki illerde bulunan ilkokullarda haftada iki gün yüz yüze, üç gün uzaktan eğitim yapılacak, birinci sınıflarda Türkçe, matematik ve hayat bilgisi, 2’nci sınıflarda Türkçe, matematik ve hayat bilgisi ve yabancı dil, 3’üncü sınıflarda Türkçe, matematik, hayat bilgisi, yabancı dil ve fen bilimleri, 4’üncü sınıflarda Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi yüz yüze yapılacak. Düşük ve orta riskli illerde bulunan ortaokulların 5, 6 ve 7’nci sınıflarında haftada iki gün yüz yüze, üç gün uzaktan eğitim gerçekleştirilecek. Bu sınıflarda Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri yüz yüze eğitimle olacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise bu sınıflarda sadece uzaktan eğitim yapılacak.

Düşük ve orta riskli illerde bulunan imam hatip ortaokullarının 5, 6 ve 7’nci sınıflarında haftada iki gün yüz yüze ve üç gün uzaktan eğitim yapılacak. Bu sınıflarda Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi, Kur’an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze yapılacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise bu sınıflarda sadece uzaktan eğitim gerçekleştirilecek.

ANAOKULLARINDA BİR DERS 30 DAKİKA

Okulöncesi eğitim kurumlarındaki yüz yüze eğitimler aralıksız ve bir etkinlik saati 30 dakika olarak planlanacak. Bütün risk gruplarındaki illerde okullar bünyesindeki ana sınıfı ve uygulama sınıflarındaki yüz yüze eğitim sınıfın bağlı bulunduğu okulda yüz yüze eğitimin devam ettiği günlerde yapılacak.

MESLEK LİSELERİ 10, DİĞER LİSELER 8 SAAT DERS

Tüm sınıflarda öğrenciler ikiye bölünecek ve eğitim hangi iki günü okula gidilecek şekilde planlanacak. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında günde en fazla 10 ders saati, diğer ortaöğretim kurumlarında ise günde 8 ders saati eğitim yapılacak. Her ders saati süresi 30 dakika ve dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olacak. Ayrıca öğle arası uygulamasının yapılıp yapılmayacağı ve süresi eğitim kurumu yönetimince belirlenecek. Ortaöğretim kurumlarında yüz yüze eğitimde ortak, seçmeli ve mesleki derslerden öğrencilerin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak okul yönetimince belirlenenler yüz yüze, bunların dışında kalanlar ise uzaktan eğitim yoluyla yapılacak.

8’İNCİ SINIFLARDA YOĞUN PROGRAM

Bütün risk gruplarındaki illerde bulunan ortaokulların 8’inci sınıflarında sınıf mevcudunun kalabalık olması ve sınıfın bölünmesini gerektiren durumlarda haftada 12 ders saati, diğer durumlarda ise haftada 22 ders saati yüz yüze eğitim yapılacak. Bu sınıflarda haftada 12 ders saati yüz yüze eğitim yapılması durumunda Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri, 22 ders saati yüz yüze eğitim durumunda Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri yapılacak. Bütün risk gruplarındaki illerde bulunan imam hatip ortaokullarının 8’inci sınıflarında sınıf mevcudunun kalabalık olması ve sınıfın bölünmesini gerektiren durumlarda haftada 14 ders saati, diğer durumlarda ise haftada 24 ders saati yüz yüze eğitim gerçekleştirilecek. Bu sınıflarda haftada 14 ders saati yüz yüze eğitim yapılması durumunda Türkçe, matematik, matematik, fen bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi ve Kur’an-ı Kerim, 24 ders saati yüz yüze eğitim yapılması durumunda aynı dersler yüz yüze olacak.

Resmi eğitim kurumlarında 8 ve 12’inci sınıflar ile mezunlara yönelik destekleme ve yetiştirme kursları ile özel öğretim kurumlarında 8 ve 12’nci sınıflara yönelik takviye kursları yüz yüze devam edecek.

UYGULAMALI DERSLER YÜZ YÜZE

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile çok programlı liselerde öğretim programlarında yer alan derslerin uygulama kazanımları yüz yüze, teorik olan kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla yapılacak şekilde zümre öğretmenler kurulunca planlanacak. Yüz yüze eğitim ve öğretimin devam edeceği süre ile ölçme ve değerlendirme uygulamaları sürecinde barınma ihtiyacı olan öğrenciler, okul pansiyonlarından yararlandırılacak. Ancak okul pansiyonlarında oluşabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek amacıyla okula erişim sorunu olan öğrencilere öncelik verilecek ve gereken salgın tedbirlerinin alınmasında hassasiyet gösterilecek. Yüz yüze eğitimin olmadığı günlerde pansiyonlarda gerekli tedbirler alınarak aksaklığa meydan verilmeyecek. Yüz yüze planlanmayan dersler ile yüz yüze seyreltilmiş olarak uygulanan derslerin kalan kısımları uzaktan eğitim kapsamında yürütülecek. Öğrenciler ölçme ve değerlendirme uygulamalarında yüz yüze ve uzaktan eğitim kapsamında işlenen derslerin tüm konularından sorumlu olacak.

ÖZEL EĞİTİM TAM ZAMANLI

Bütün risk gruplarındaki illerde bulunan özel eğitim okulları, özel eğitim sınıfları ve özel eğitim ana sınıflarında öğle arası verilmeyecek olup bir ders saati 30 dakika, teneffüsler ise 10 dakika olacak şekilde haftada beş gün ve günde altı ders/etkinlik saati yüz yüze eğitim yapılacak. Yüz yüze eğitim dışında kalan ders saatleri ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak. Haftada beş gün, günde altı ders saati, her bir ders saati 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi 10 dakika olacak şekilde ve öğle arası dinlenme süresi verilmeden yüz yüze eğitim yapılacak. Yüz yüze eğitim dışında kalan ders saatleri ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak. Bilim ve sanat merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçecek. Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olacak ve devam zorunluluğu aranmayacak. Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) de programları dahilinde yüz yüze eğitim yapacak. BİLSEM idareleri, velisi tarafından yüz yüze eğitime katılmak istemediğini dilekçe ile bildiren öğrencilere uzaktan eğitim yoluyla destek eğitiminin sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri alacak. Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilerin sınıf seviyelerine ve risk durumuna göre destek eğitim odası eğitim faaliyetleri, yüz yüze ve uzaktan eğitim yoluyla devam edecek. Sınıf mevcutlarının kalabalık olduğu ve seyreltme ihtiyacı duyulan tüm sınıflar ikiye bölünerek yüz yüze eğitim yapılabilecek.

YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE UZAKTAN EĞİTİME DEVAM

Yüksek ve çok yüksek riskli illerdeki ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11’nci sınıflarında tam zamanlı uzaktan eğitime devam edilecek. Düşük ve orta riskli illerdeki ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11’inci sınıflarında haftada iki gün, günde sekiz saat ve seyreltilmiş sınıf uygulaması şeklinde yüz yüze eğitim uygulanacak. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illerdeki ortaöğretim kurumlarındaki 12’nci sınıflarda ise yüz yüze yapılacak seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla dersler haftada en az 16, en fazla 24 saat olarak planlanacak. Düşük ve orta riskli illerdeki meslek liselerinin 9, 10 ve 11’inci sınıflarında haftada iki gün yüz yüze yapılacak eğitimlerde meslek derslerindeki uygulama kazanımlarına öncelik verilecek. Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarının ders saati okul yönetimlerince belirlenmek üzere yüz yüze yapılacak eğitimlerde ortak derslerin yanı sıra 9 ve 10’uncu sınıflarında Kur’an-ı Kerim ve Arapça, 11’inci sınıflarında Kur’an-ı Kerim ile hitabet ve mesleki uygulama derslerine yer verilecek. 12’nci sınıflarda ise yüz yüze yapılacak dersler öğrencilerin merkezi sınavlarla ilgili beklenti ve ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenecek.

SINAVLAR 8 MART’TA BAŞLIYOR

Ortaöğretim kurumlarında sorumluluk sınavları ile birinci dönemle ilgili yapılamayan sınavlar, eğitim kurumlarında yüz yüze olacak. Sınavların takvimi 8 Mart Pazartesi gününden itibaren üç haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak. Birinci döneme ilişkin iş ve işlemler 26 Mart Cuma gününe, sorumluluk sınavlarıyla ilgili tüm iş ve işlemler ise 31 Mart Çarşamba gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ait sınavlarını tamamlamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 8-26 Mart 2021 tarihlerinde, birinci dönemle ilgili sınavları yapamamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlayacak.