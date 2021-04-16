İşte “yılın basın fotoğrafları”

Tüm ödül alan fotoğraflar arasından seçilen ve organizasyonun en önemli ödülü olan "Yılın Basın Fotoğrafı” bu yıl Azerbaycan Karabağ’dan bir fotoğraf karesine verildi. Sabah Gazetesi foto muhabiri Uğur Yıldırım’ın, Foto Röportaj kategorisinde ikinci olan serisi içerisinde yer alan Ermenistan’ın Karabağ’da Gence kentine yaptığı füze saldırısında bir yakınının ölüm haberini alan kadının acısını aktaran kare Yılın Basın Fotoğrafı ödülüne layık görüldü. Yıldırım, ayrıca Azerbaycan’ın zaferi ardından yaşanan sevinç fotoğrafıyla da YTB Özel Ödülü kazandı. Başkanlığını Coşkun Aral’ın yaptığı TFMD Yılın Basın Fotoğrafları 2021 jürisi yaptığı değerlendirmede, dünya medyasının Karabağ’da yaşananlara kayıtsız kaldığını, bu fotoğrafla Azerbaycan halkının haklı mücadelesine dikkat çekildiği vurgulandı.



SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SAYGI



2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını tek ve seri olarak “Sağlık Çalışanlarına Saygı” sloganıyla “Pandemi” adıyla iki ayrı kategoride değerlendirildi. Pandemi kategorisinde Reuters foto muhabiri Ümit Bektaş’ın tüm dünya medyasında yayınlanan, sağlık çalışanlarının zorlu koşullarını anlatan karesi birincilik ödülü kazandı. Seri dalda ise birincilik ödülünü sağlık çalışanlarının portreleri ile EPA foto muhabiri Sedat Suna’nın oldu. Yılın Basın Fotoğrafları jürisi DHA foto muhabiri Serhat Ozan Yıldırım’ın Tunceli'de filyasyon ekiplerinin güç hava koşullarında çalışmalarını gösteren fotoğrafına “Sağlık Çalışanlarına Saygı” ödülü verilmesine karar verdi.



“SIFIR ATIK”A DİKKAT



Yılın Basın Fotoğrafları 2021 ödüllerine geçen yılın ardından bu yıl ikinci kez “Sıfır Atık Özel Ödülü” verildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen “Sıfır Atık Projesi”nde farkındalığa destek olmak amacı ile “Sıfır Atık Özel Ödülü” Hürriyet foto muhabiri Selahattin Sönmez’in Ankara’da bir poşet atığını yavrularının yaşadığı yuvasına taşıyan leylek fotoğrafına verildi. Çevre ve Doğa kategorisinde ise İHA foto muhabiri Umutcan İşledici, Adana’daki orman yangını ardından bölgeyi gösteren fotoğrafıyla birinciliğe layık görüldü. Foto muhabiri Emre Tazegül ise yalken yarışlarında çektiği kare ile Spor Toto Özel Ödülü’nü kazandı. Spor fotoğrafları kategorisinde birincilik, evinin çatı katında pandemi şartlarında çalışan sporcu fotoğrafı ile Tolga İldun’un oldu. ABD’de yaşanan ırkçılık karşıtı olaylar da AFP foto muhabiri Kerem Yücel’e Yılın Foto Röportajı Ödülünü getirdi.



MÜLTECİLİK ÖDÜLLERE YANSIDI



Ev sahipliği yaptığı 4 milyona yakın mülteci ile dünyanın bu anlamda en büyük göçmen topluluğunu ağırlayan Türkiye ve çevresinde yaşananlar Yılın Basın Fotoğrafları ödüllerine de yansıdı. Edirne’de Yunanistan sınırında yaşanan olayları aktaran serisiyle İHA foto muhabiri İsmail Coşkun üçüncülük kazandı. AB Özel Ödülü ise çadır kentte oyun oynayan bir çocuğun fotoğrafı ile Hürriyet Gazetesi foto muhabiri Mert Gökhan Koç’un oldu. AP foto muhabiri Emrah Gürel ise Ege’de kurtarılan mülteci çocuk karesiyle AB Özel Ödülü Mansiyonu kazandı. SGDD ASAM Özel Ödülü Milliyet Gazetesi’nden Ozan Güzelce’nin Edirne’de sınırda çektiği fotoğrafa verildi.



ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNDE FOTOĞRAFA ÖZENDİRME



Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin Yılın Basın Fotoğrafları yarışmasının yanı sıra usta isim Ara Güler'in adını yaşatmak için öğrenciler arasında düzenlediği “Ara Güler Özendirme Ödülleri” ise bu yıl üçüncü kez verildi. Ara Güler Özendirme Ödülleri, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğrencisi Nedim Bayhan’ın mermer işçileri fotoğrafına ve Marmara Üniversitesi Barış Cem Yüksel’in göçmenlerin Edirne yolculuğunu anlatan fotoğraf serisine verildi.



TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ



Türkiye Foto Muhabirleri Derneği bu yıl ilk kez “Türkiye Güzellikleri”ni amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açık ayrı bir yarışma olarak gerçekleştirdi. Derneğin uluslararası sergi ve organizasyonlarda değerlendirdiği Türkiye Güzellikleri Fotoğraf Yarışması’nda Sare Kural birinci oldu. Yarışmada bu yıl dördüncü kez verilen ASKA Özel Ödülü’nü ise Uşak’ta Blaundus Antik Kenti fotoğrafı ile Soner Kılınç kazandı. Bu yarışmada sosyal medya platformu İnstagram üzerinden yaptığı paylaşımda yer alan fotoğrafıyla Beytullah Eleş’e Türkiye Güzellikleri Etkileşim Ödülü verildi.



ÖDÜLLER HAZİRAN’DA DAĞITILACAK



Toplam ödülü 45 bin lira olan yarışmanın ödülleri Haziran ayında sahiplerini bulacak. Ödül alan kareler, Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinin web sitesi www.tfmd.org.tr adresinde de görülebilir.



GENÇLERLE BULUŞMALAR



Antalya’da Aska Lara Otel’de 6 gün süren bir organizasyonla toplanan jüri, fotoğraf değerlendirmesini 2 günde yaptı. Jüri organizasyonu sırasında YTB Uluslararası Burslu öğrenciler; Hollanda’dan Pelin Tatlı, Almanya’dan Münir Bağrıaçık ve Pulitzer Ödüllü Türk foto muhabiri Murad Sezer’le açık hava da organize edilen sosyal mesafeli bir söyleşide buluştu. Fotoğraf söyleşisi sosyal medya hesaplarından izlenebilecek şekilde paylaşıldı.



RIZA ÖZEL, “FOTO MUHABİRLERİ GÖRSEL TARİHİ YAZIYOR”



Türkiye ve dünyada foto muhabirlerin görsel tarih yazdıklarını dile getiren Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, “2020 yılı, Türkiye ve dünya için yaşanan olaylarla basın fotoğrafçılığının önemini bir kez daha ortaya koydu. 36 yıldır aralıksız olarak düzenlenen bu organizasyonda Azerbaycan Karabağ’dan tüm dünyayı etkileyen pandemiye, İzmir depreminden Türkiye ve dünyanın yaşadığı mülteci sorununa, ABD’deki ırkçılık karşıtı olaylardan çevre felaketlerine çok geniş bir yelpazede fotoğraflar ödüllendirildi. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, Ara Güler Özendirme Ödülü ile gençleri fotoğrafa özendirirken, Türkiye Güzellikleri Fotoğraf Yarışmasıyla ülke tanıtımına katkı sunmayı da başardı” diye konuştu.



YILDIRIM, “EN PRESTİJLİ ÖDÜL, BÜYÜK MUTLULUK”



Sabah Gazetesi foto muhabiri Uğur Yıldırım ise Yılın Basın Fotoğrafı Ödülü’nü şu sözlerle değerlendirdi:



“Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, 36 yıldır mesleğin en prestijli ödüllerini veriyor. Seçkin bir jüriden bu ödülü almak her foto muhabirin hayali. 2020 yılı ise hepimiz için zorlu ve yaşanan olaylarla zor bir yıldı. 2020 yılında böylesine büyük bir ödülü aldığım için mutluyum. Bu ödülün Karabağ’da çektiğim bir kare ile gelmesi ise benim için çok anlamlı oldu. Azerbaycan’da yaşananları dünyaya duyurmak için birçok meslektaşım görev yaptı. Tüm dünyaya Karabağ’da yaşananları duyurabilmek için çaba harcadık. Bu sesin duyulmasında pay sahibi olabilmek tüm meslektaşlarım adına ayrı bir gurur.”



YILIN BASIN FOTOĞRAFI ÖDÜLÜNÜ KAZANAN UĞU YILDIRIM KİMDİR?



1985 yılında Tunceli’de doğan Uğur Yıldırım, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü ve Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü mezunu. Gazeteciliğe 2008 yılında Ankara’da başladı. Anadolu Ajansı ve Hürriyet Gazetesi’nin ardından 2011 yılında Sabah Gazetesi’nde göreve başladı. Mesleğin ilk yıllarında kent gazeteciliği üzerine uzmanlaşan Yıldırım, çok sayıda belgesel fotoğraf çalışmasına imza attı. 2014 yılından bu yana İstanbul'da Sabah Gazetesi Haber Merkezinde görev yapan Yıldırım, başta Ortadoğu olmak üzere dünyanın farklı noktalarında savaş-çatışma alanları ve kriz bölgelerinde çalıştı. Meslek hayatında dünyanın önemli olaylarını haberleştirme ve fotoğraflama şansı bulan Yıldırım, bugün halen savaş ve sonrasında ortaya çıkan insani sorun/sonuçlara odaklanan haber ve fotoğraf projeleri üzerlerinde çalışıyor.



YILIN BASIN FOTOĞRAFLARI 2021 JÜRİSİ:



Yılın Basın Fotoğrafları Jüri Başkanı; Foto Muhabiri Coşkun ARAL

Spor Toto Spor Fotoğrafları Jüri Başkanı; Reuters Türkiye Fotoğraf Editörü Murad SEZER

Türkiye Güzellikleri Jüri Başkanı; Foto Muhabiri Mustafa SEVEN

Jüri Üyeleri;

Depo Photos Yayın Yönetmeni Tolga Adanalı, İhlas Haber Ajansı Genel Koordinatörü İrfan Altıkardeş, EPA Türkiye Fotoğraf Editörü Tolga BOZOĞLU, ANP Fotoğraf Editörü (Hollanda) Pelin TATLI, TFMD Kurucu Üyesi Dursun Gündoğdu, Demirören Medya Fotoğraf Direktörü Bünyamin AYGÜN, Foto Muhabiri, Gazeteci (Almanya) Münir BAĞRIAÇIK, Ekonomi Muhabirleri Derneği Genel Başkanı Turgay TÜRKER, Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin POLATEL, Hürriyet Gazetesi Foto Muhabiri TFMD Başkanı Rıza ÖZEL

Özel Jüriler;

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus LAUNDRUT-MEYER,

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut ÇETİN, ASKA Hotel İş Geliştirme Müdürü Mahir GÜMÜŞ, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanı Yakup HalitBULUT, SGDD ASAM Genel Koordinatörü İbrahim KAVLAK.







İŞTE ÖDÜL ALAN KARELER;



Yılın Basın Fotoğrafı



Uğur Yıldırım / Sabah Gazetesi



Yılın Haber Fotoğrafı



Ümit Bektaş / Reuters



Haber Fotoğrafı İkincisi



Mert Gökhan Koç / Hürriyet Gazetesi



Haber Fotoğrafı Üçüncüsü



Süreyya Mümtaz Kurt / İstanbul Büyükşehir Belediyesi



Sıfır Atık Özel Ödülü



Selahattin Sönmez / Hürriyet Gazetesi



Yılın Çevre ve Doğa Fotoğrafı



Umutcan İşledici / İHA



Çevre ve Doğa Fotoğrafı İkincisi



Ahmet Faruk Sarıkoç / İHA



Çevre ve Doğa Fotoğrafı Üçüncüsü



Metin Yoksu / Freelance



Spor Toto Özel Ödülü



Emre Tazegül / Freelance



Spor Toto Yılın Spor Fotoğrafı



Tolga İldun / Freelance (Magma Dergisi)



Spor Toto Spor Fotoğrafı İkincisi



Murat Akbaş / Fanatik Gazetesi



Spor Toto Spor Fotoğrafı Üçüncüsü



Erdem Şahin / EPA



Yılın Pandemi Fotoğrafı



Ümit Bektaş / Reuters



Pandemi Fotoğrafı İkincisi



Uğur Yıldırım / Sabah Gazetesi



Pandemi Fotoğrafı Üçüncüsü



Mert Gökhan Koç / Hürriyet Gazetesi



Yılın Pandemi Fotoğraf Serisi



Sedat Suna / EPA



Pandemi Fotoğraf Seri İkincisi



Can Erok / DHA



Pandemi Fotoğraf Seri Üçüncüsü



Selçuk Şamiloğlu / Hürriyet Gazetesi



Sağlık Çalışanlarına Saygı Özel Ödülü



Serhat Ozan Yıldırım / DHA



AB Göç Özel Ödülü



Mert Gökhan Koç / Hürriyet Gazetesi



AB Göç Özel Ödülü Mansiyon



Emrah Gürel / AP



SGDD ASAM Özel Ödülü



Ozan Güzelce / Milliyet Gazetesi



Yılın Foto Röportajı



Kerem Yücel / AFP



Foto Röportaj İkincisi



Uğur YILDIRIM / Sabah Gazetesi



Foto Röportaj Üçüncüsü



İsmail Coşkun / İHA



Sebahattin Yılmaz-Cem Emir Özel Ödülü



Selahattin Sönmez / Hürriyet Gazetesi



Jüri Özel Ödülü



Ümit Bektaş / Reuters



Rafet Hüner Özel Ödülü



Kerem Yücel / AFP



Yılın Günlük Yaşam Fotoğrafı



Ümit Bektaş / Reuters



Günlük Yaşam İkincisi



Erdem Şahin / EPA

Günlük Yaşam Üçüncüsü



Ahmet Faruk Sarıkoç / İHA



Mustafa Pekcan Özel Ödülü



İsmail Coşkun / İHA



TFMD Özel Ödülü



Ünal Çam / Milliyet Gazetesi



ARA GÜLER ÖZENDİRME ÖDÜLLERİ (ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA ÖZENDİRME YARIŞMASI)



Ara Güler Özendirme Ödülü



Emirkan CÖRÜT / Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi



Ara Güler Özendirme Ödülü Mansiyon



Ozan YAZAR / Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi



Ara Güler Özendirme Ödülü Seri



Fatmagül MERCAN / Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi



Ara Güler Özendirme Ödülü Seri Mansiyon



Emirkan CÖRÜT / Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi





TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ FOTOĞRAF ÖDÜLLERİ (GENEL KATILIMA AÇIK FOTOĞRAF YARIŞMASI)



ASKA Özel Ödülü



Soner Kılınç



Türkiye Güzellikleri Birincisi



Sare Kural



Türkiye Güzellikleri İkincisi



Ali Mermertaş



Türkiye Güzellikleri Üçüncüsü



Neşe Arı



Türkiye Güzellikleri Mansiyon



Meriç Aktar



Türkiye Güzellikleri Mansiyon



Ahmet Harmancı



Türkiye Güzellikleri Mansiyon



İsa Cıda



Türkiye Güzellikleri Etkileşim Ödülü



Beytullah Eleş



Türkiye Güzellikleri Etkileşim Mansiyon



Anıl Zengin

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