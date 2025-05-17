İşte yeni yargı paketindeki o düzenleme: İki yılın altında da hapis yolu

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Merakla beklenen 40 maddelik yargı paketiyle ilgili Meclis’te çalışmalar devam ediyor. Taslakta, cezaların caydırıcılığı ve tutuklamaya ilişkin önemli düzenlemeler var.

HÂKİME TAKDİR YETKİSİ

- Taslağa göre iki yılın altında ceza gerektiren suçlarda hâkimler genel olarak tutuklama kararı vermeyecek. Ancak, hâkimlere iki yılın altındaki suçlarda tutuklama konusunda bir takdir yetkisi tanınacak. Hâkim, “Şüphelinin davranışlarının yeniden bir suç işleyeceği hususunda kuvvetli şüphe oluşturması (suç işleme eğilimi)”, “Suçun işleniş şekli”, “Suçtan meydana gelen zararın ağırlığının kamu düzenini önemli ölçüde bozması” hallerinde; suçun cezası iki yılın altında bile olsa şüphelinin tutuklanmasına karar verebilecek.

8’DE 1’İNİ YATACAKLAR

- Mevcut ceza sisteminde iki yılın altındaki suçların yatarının olmamasının “cezasızlık algısına” yol açtığı eleştirisi de dikkate alınarak bir düzenleme daha yapıldı. Taslak düzenlemeyle, 2 yılın altında ceza alanların da cezaevine girmesi sağlanarak, etkili bir infaz sistemi oluşturulması hedeflendi. Buna göre cezası 2 yılın altında kalan ve yatarı olmayan suçlarda dahi en az 8’de 1 oranında cezaevinde kalma zorunluluğu getiriliyor.

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KADIN CİNAYETLERİ

- Başta kadın cinayetleri olmak üzere kamu vicdanını yaralayan ve cezasızlık algısına neden olan “haksız tahrik” uygulaması da değiştiriliyor. Mahkeme, sanıklara haksız tahrik ve teşebbüs hallerinde daha az indirim uygulayarak, daha fazla ceza verecek. Yaralama suçunun cezası da yüzde 50 artırılıyor. Kadın cinayetlerinde sıklıkla “otomatik uygulandığı” eleştirisine yol açan “haksız tahrik”le hâkim, sanığın “ağırlaştırılmış müebbet hapis” cezasını 18-24 yıla indirebiliyordu. Taslakla, haksız tahrik uygulanması halinde, “ağırlaştırılmış müebbet” cezası artık 22 ila 30 yıla indirilebilecek. “Müebbet hapis” haksız tahrik uygulamasıyla 12-18 yıl hapse indiriliyordu. Taslakla bu da 16 ila 22 yıl hapis şeklinde uygulanacak.

COVID DÜZENLEMESİ

PAKETLE, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyen ve halen cezaevindeki hükümlüler, 3 yıl erken denetimli serbestlikten yararlanarak salıverilecekler. 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezası kesinleşmiş olanların denetimli serbestlikten yararlandığı COVID izni düzenlemesi bu tarihten önce suç işleyen ve cezası kesinleşmeyen hükümlüleri kapsamamıştı. COVID yasasında yapılacak düzenleme ile 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenen suçlara ilave 3 yıl denetimli serbestlik verilmesi öngörülüyor.

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KOŞULLU SALIVERİLME SÜRELERİ KISALTILMIYOR

Adalet Bakanlığı yetkilileri ise “10. Yargı Paketi’nin yasalaşması halinde, cezalarda indirime gidilmediği gibi koşullu salıverilme süreleri de kısaltılmamaktadır. Düzenlemeyle, 2 yılın altında ceza alanların da cezaevine girmesi sağlanmak suretiyle etkili bir infaz sistemi oluşturulması öngörülmektedir. Bu düzenlemeler bir af değildir. İnfaz yasasında yapılması planlanan düzenlemelerdir. Yapılması öngörülen düzenlemeye, başka bir anlam yüklemek gerçekle bağdaşmamaktadır” açıklaması yaptılar.