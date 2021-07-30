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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)
Haber Giriş: 30.07.2021 - 15:04 | Son Güncelleme:

İşte yeni koronavirüs dalgasından en çok etkilenecek grup

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İşte yeni koronavirüs dalgasından en çok etkilenecek grup

Türkiye'de son 24 saatte 261 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 463 oldu. salgında son durumu değerlendiren Prof. Dr. Eksal Kargı, kentte günlük 85'leri bulan koronavirüs vaka sayılarında, artış eğiliminin devam ettiğini belirterek, covid servisleri ve polikliniklerinde de yoğunluğun arttığını söyledi. Prof. Dr. Kargı, yeni dalganın aşı olmayanların dalgası olacağını ve en çok aşı olmayanların etkilenmesinin beklendiğini söyledi.

Prof. Dr. Eksal Kargı, Türkiye'de son günlerde artan vaka sayılarının Zonguldak'ta da yükselme eğiliminde olduğunu ifade etti. Günlük vaka sayılarının tam kapanma verilerine ulaştığını belirten Kargı, koronavirüsle mücadelede aşılanmanın en etkin mücadele olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Kargı, kentte koronavirüse yakalanan her 3 kişiden 2'sinin aşı olmayanlardan oluştuğunu ifade ederek, "Koronavirüs vaka oranları artışı sürüyor. Sıcak havalarla ve normalleşmeyle birlikte virüsün bittiği gibi bir algı oluştu. Ancak virüs tekrar 'ben buradayım' diyor. Tam kapanma verilerine geri döndük. Delta varyantı olarak adlandırdığımız en son mutasyon çok daha bulaşıcı ve çok daha tehlikeli.

İşte yeni koronavirüs dalgasından en çok etkilenecek grup

En etkin mücadeleyse aşılanma. Bu yeni dalga, aşı olmayanların mücadelesi olacak. Delta varyantından en çok aşı olmayanların etkileneceğini düşünüyoruz. Yani, yeni dalgadan aşısızlar etkilenecek. Virüsle mücadelede aşıdan başka çaremiz yok" diye konuştu.

Kargı, ileriki günlerde virüste yeni bir pik beklediklerini de sözlerine ekledi.

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SALGINDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 261 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 463 oldu.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugünkü vaka sayısı 22 bin 161. Aşı olmadan tedbirlere uymadan salgından korunmak mümkün değil. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim." değerlendirmesinde bulundu.

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Koronavirüs tablosunda son durum
Koronavirüs tablosunda son durum

AYDIN VE ESKİŞEHİR'DE EN AZ BİR DOZ AŞI OLANLARIN ORANI YÜZDE 75'İ GEÇTİ

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, en az bir doz Kovid-19 aşısı olanların oranının Aydın ve Eskişehir'de yüzde 75'in, Aksaray ve Şırnak'ta yüzde 55'in üzerine çıktığını bildirdi.

Ayrıca Koca, Kovid-19'la mücadelede birinci doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısının 21 milyon 901 bin 631'e indiğini açıkladı.

SANATÇILARDAN KOVİD-19'A KARŞI AŞILANMA ÇAĞRISI

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadelede yürütülen aşılama kampanyası kapsamında müzisyen Hayko Cepkin ve oyuncu Şerif Sezer'in yer aldığı kamu spotları hazırlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan kamu spotlarını paylaştı.

Kamu spotlarında, Cepkin ve Sezer, vatandaşları aşı olmaya çağırdı.

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