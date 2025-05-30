İşte yeni infaz paketi: 19 bin 800 tahliye

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Konutta infaz ve hafta sonu infazının kapsamı genişletildi.

CEZANIN 1/10’UNU YATACAKLAR

◊ Caydırıcılığı ve ceza adaletini sağlamayı hedefleyen paketle, iki yılın altında kalan ve şu anda “yatarı olmayan” suçlardan ceza alanlar bile en az 5 gün hapiste kalacak. Bu düzenlemeden önce suç işleyenler kapsam dışı.

MÜKERRİR SUÇLUYA TAHLİYE YOLU

◊ Hakkında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulanan hükümlüler, cezalarının tamamı yerine 3/4’ünün iyi halli olarak infaz etmeleri durumunda koşullu salıvermeden yararlanabilecek. AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, bu kapsamda 19 bin 800 mükerrir suçlunun (aynı suçu işleyen) tahliye edileceğini açıkladı.

GECE VE KONUTTA İNFAZ

◊ Özel infaz usullerinin kapsamı genişletildi. Hafta sonu veya gecele infaz usulünün kapsamı; “Kasten işlenen” suçlarda 1 yıl 6 aydan 3 yıla, “Taksirle öldürme” suçu hariç taksirle işlenen suçlarda 3 yıldan 5 yıla çıkarıldı. Hafta sonu infaz usulü; hükümlünün “İş yaşamı ve ailevi durumu ile ceza infaz kurumlarının işleyişine” göre süresi aynı olmak koşuluyla hafta içi günlerde de uygulanabilecek.

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KADIN, ÇOCUK VE YAŞLILAR

◊ Konutta çekilecek cezaların süreleri de yaşa göre kademeli artırıldı. Kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirmiş kişilerin konutta infaz süresi 1 yıldan 3 yıla çıkarılıyor. 70 yaşını bitirmiş hükümlülerde 2 yıldan 4 yıla, 75 yaşını bitirmiş kişilerde 4 yıldan 5 yıla çıkarılıyor. 80 yaşını bitirmiş kişilerin 6 yıllık hapis cezasının konutta infazına imkân tanınıyor.

◊ Doğum nedeniyle konutta infaz süresi de 3 yıldan 5 yıla yükseltildi. “Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına” mahkûm olanlar dışındaki hükümlülerin cezasının konutunda çektirilmesine infaz hâkimi tarafından karar verilebilecek. Toplam cezası on yıldan fazla olan hükümlülerin elektronik cihazların kullanılması suretiyle takibi zorunlu olacak.

ÇOCUK HÜKÜMLÜLER

◊ Tehlikeli hâlde bulunan, delil karartma tehlikesi olan, soruşturmanın veya kovuşturmanın amacını ya da tutukevinin güvenliğini tehlikeye düşüren veya suçun tekrarına olanak verecek davranışlarda bulunan çocuk tutuklular hariç olmak üzere, üst sınırı 15 yıl veya daha az hapis olan suçlarda çocuk tutuklular infaz hâkiminin onayıyla çocuk eğitimevlerinde barındırılabilecek. Kasıtlı suçlardan toplam üç yıl veya daha az, taksirli suçlardan ise beş yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkum olan çocuk hükümlülerin cezaları doğrudan çocuk eğitimevlerinde yerine getirilecek.

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◊ Suça teşebbüs halinde ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis yerine verilecek süreli hapis cezasının alt ve üst sınırı arttı. Kasten yaralama suçuna ilişkin hapis cezası sürelerinde de artışa gidiliyor. Suçun kadına karşı işlenmesi halinde de ceza artıyor.

GÜLER: DEVAM EDECEĞİZ

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yasa teklifini açıklarken, “Önümüzdeki günlerde de inşallah farklı paketleri de paylaşacağız. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının daha da güçlendirilmesi, hukuki güvenliğin kuvvetlendirilmesi, yargılamaların makul sürede tamamlanması, çözüm merkezli ve öngörülebilir bir adalet sisteminin oluşturulması, yargılama usullerinin sadeleştirerek verimliliğin artırılması, yargıya erişim, adalet uygulamalarının yaygınlaştırılması, ceza adalet sisteminin etkinlik ve caydırıcılığının tahkim edilmesi hedefleniyor” dedi.