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İşte Türkiye’nin Suriye’den çekilme için 4 şartı

#Suriye#Rusya#Aleksandır Lavrentiyev
İşte Türkiye’nin Suriye’den çekilme için 4 şartı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentiyev’in, Nursultan’daki Astana formatı toplantısı sonrası yaptığı, “Toplantıdaki Türk temsilciler ilk fırsat oluştuğunda Türk askerinin Suriye’den ayrılacağını söyledi” açıklaması Ankara tarafından yalanlandı.

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Hürriyet’e bilgi veren kaynaklar, Türk askerinin öncelikle Suriye’de sınır hattındaki bölgelerde bulunmasının Türkiye’nin toprak bütünlüğünü hedefleyen terörist yapılanmalara karşı olduğunu ifade etti. Her Suriye toplantısında Türkiye’nin Suriye’den çekilme şartlarının muhataplara açık ve net şekilde bildirildiğini vurgulayan kaynaklar, buna rağmen bazı kesimlerin “Son derece açık mesajları” bilinçli olarak farklı yorumlanabilecek şekilde aktarmayı sürdürdüğüne dikkat çekti.

BU MESAJLAR VERİLDİ

Türkiye’nin Suriye’den çekilme şartları ise şöyle sıralandı:

1- Suriye’de her kesimin hakkını koruyacak şekilde yeni anayasa üzerinde tüm tarafların mutabık kalması.
2- Her kesimin özgürce katılabildiği bir seçim sisteminin oluşturulması.
3- Bu seçim sonrası meşru hükümetin kurulması.
4- Meşru hükümetin Türkiye-Suriye sınır hattında Türkiye’nin toprak bütünlüğünü hedef alan terörist yapılanmaları ortadan kaldırması ve bunu pratikte hayata geçirmesi.

Yetkililer bu 4 şartın yerine getirilmesi durumunda Türk askerinin Suriye topraklarında bulunmasına dair gerekçelerin ortadan kalkacağını belirterek, “Nursultan’daki toplantıda da katılımcılara verilen mesajlar bunlardı” bilgisini verdi.

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Rusya bağlantılı Sputnik internet sitesi, Lavrentiyev’in, “Görüşmelere katılan Türk temsilciler Rus tarafına, ilk fırsat oluştuğunda askerlerinin Suriye’den ayrılacağına dair güvence verdiklerinin ifade etti” dediğini iddia etmişti.

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