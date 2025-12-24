İşte Türkiye’nin gündemindeki merkez… O testler burada yapılıyor

Haberin Devamı

ADLİ Tıp Kurumu’nun Kimya İhtisas Dairesi’ndeki Narkotik Şubesi uyuşturucu maddeler ve onları kullananlara dair bütün analizlerin yapıldığı yer. Kadrosu; profesör, doçent ve doktora düzeyinde tecrübeli uzmanlardan müteşekkil. Şüpheli bir kişinin uyuşturucu kullanıp kullanmadığı, kullandıysa hangi uyuşturucuyu kullandığı burada yapılan testlerle tespit ediliyor. Test işlemlerinin belli bir sırası ve birbirini tamamlayan detayları var.

SAÇTA 1 YIL KALABİLİYOR

Savcılığın buraya sevk ettiği şüpheli kişiden önce kan, idrar, saç ve tırnak numuneleri alınıyor. Yüksek teknolojiye sahip laboratuvar ortamında bu numuneler birden fazla incelemeden geçiyor. Bu incelemelerde geriye doğru en uzun süreli sonuçlar saçlardan çıkıyor. Uyuşturucunun izleri bir yıl boyunca saçta kalabiliyor. Sonraki en uzun süreli veri kaynağı tırnaklar. Tırnaklardan alınan örneklerden de 3 ay geriye gidilebiliyor. Kan örnekleri sadece 1 gün, idrar ise 1 haftaya kadar uyuşturucu izlerini muhafaza edebiliyor. Şüphelilerden alınan numuneler mühürlü tüplerde saklanıyor. Sadece belirli yetkilere sahip görevliler bu numunelere erişebiliyor.

ÖZEL İZİNLE GİRDİM

Bugün Türkiye gündemindeki uyuşturucu operasyonlarının şüphelileri Ela Rumeysa Cebeci de Mehmet Akif Ersoy da Sadettin Saran da buradan geçti. Uyuşturucu testi için numuneleri burada alındı ve testleri de buradaki laboratuvarlarda yapıldı. Raporlar için kullanılan numuneler de halen burada muhafaza altında. Ben de geçen sene oradaydım. Ama herhangi bir test için değil; Bakanlık’tan aldığım izinle Adli Tıp Kurumu’nu haberleştirmek için…

Kimya İhtisas Dairesi’nin ‘narkotik’ bölümüne girer girmez ortam değişmişti. Etrafta olup bitenler bir film sahnesinden kesitler gibiydi. Anlamlandıramadığım bir koku, mikroskop başında önlükleriyle incelemeler yapan hocalar, türlü türlü cihazlar... Uyuşturucular ve uyuşturucu kaçakçılığına dair birçok haber yapmış biri olarak merak içindeydim. Gerçekten farklı bir tecrübeydi. Aklınıza gelebilecek her türlü uyuşturucu numuneleri bir tepsi içinde önümdeydi. Kokain, eroin ve esrar gibi uyuşturucuları ve bunlarla ilgili testlerin bütün detaylarını böylece orada gördüm.

YÜZDE 50 ARTIŞ VAR

Bu son operasyonlardan sonra Adli Tıp Kurumu öne çıkınca hem oradaki hem de Adalet Bakanlığı’ndaki kaynaklarımı yokladım. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan uyuşturucu testlerinde geçen yıla göre neredeyse yüzde 50 artış var. Sadece İstanbul’dan değil başka şehirlerden de buraya sevk edilenler oluyor. Bu artış sadece uyuşturucu operasyonlarındaki artışa işaret etmiyor. Hastanede yapılan testler yerine Adli Tıp Kurumu’nun daha çok tercih edildiğini de gösteriyor. Zira hastanelerde yapılan bazı testlerde usulsüzlükler tespit edilmiş, hatta ciddi soruşturmalar açılmış… Operasyonlar devam ettikçe Kimya İhtisas Dairesi’nin ‘misafirleri’ de artacak gibi görünüyor.

YUVALARI VE HAYATLARI YIKAN BELA

Normalde 1 gramı bile elimde yakalansa yıllarca hapisle karşılaşabileceğim bu yasaklı maddeleri çok yakından gözlemledim. Baş belası uyuşturuculara baktıkça mahvolan hayatlar, yıkılan yuvalar ve felaketlerle örülü hikâyeler zihnimde canlandı. O an Yeşilçam filmlerinin o meşhur sahnesini de hatırladım. Uyuşturucu paketlerini bulan polisler, bir bıçakla açıyorlar. İçinden çıkan beyaz tozu komiser parmağıyla dişlerine sürüyor. Tozun uyuşturucu olduğunu böyle anlıyor. Uzmanlara bu sahneleri sorduğumda sadece güldüler. Çünkü öyle bir tespit mümkün değilmiş. Mutlaka laboratuvar testi gerekiyormuş.

7 DAİREDEN BİRİ

Kimya İhtisas Dairesi, Adli Tıp Kurumu bünyesindeki 7 dairenin en önemlilerinden biri. İstanbul Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu’nun temeli kim ayında atılan 9 katlı yeni ek hizmet binasında Kimya İhtisas Dairesi için de ayrı bir yer olacak. Personel ihtiyacı da işgücüne göre güncelleniyor…

Sadettin Saran, saç ve kan örneği verdi.

BEKÇİSİ SERBEST

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki villasında yapılan aramaların ardından gözaltına alınan bekçi H.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mehmet Akif Ersoy cezaevinde.

KULLANDIM SATMADIM

Cezaevinde tutuklu olan spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin ek ifadesi ortaya çıktı. Cebeci, “Ben hiçbir zaman kimseye uyuşturucu madde satmadım. İki telefonumun şifresini de kendime güvendiğim için kendi rızamla verdim. Kimseye uyuşturucu vermedim. Ancak kanımda ve WhatsApp yazışmalarımda uyuşturucu kullandığıma dair deliller ortaya çıkmış. Ben uyuşturucuyu geçmiş zamanda kullandım. Ama asla kokain ve kimyasal uyuşturucu kullanmadım.”

İŞLETMECİLER SERBEST KALDI

Gözaltına alınan İstanbul Etiler’deki ‘Kütüphane’ adlı mekânın işletme müdürü Ali Yaşar Koz ile film yapımcısı ve işletmeci Umut Evirgen, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. Evirgen ve Koz, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yine önceki akşam jandarmanın gözaltına aldığı gazeteci Emrullah Erdinç de savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı. (Elif ALTIN / İSTANBUL) Gazeteci Emrullah Erdinç de serbest.