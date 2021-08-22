İşte Türkiye-İran sınırı... Afgan göçüne duvar

Afganistan'da Taliban’ın kontrolü sağlaması ve iç karışıklığın ardından Pakistan, İran ve Türkiye’ye doğru göç dalgası başladı. Bu göçün yoğun yaşandığı İran sınırının Van bölümünde önlemler üst seviyeye çıkarıldı. Van’ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinden başlatılan, Ağrı’nın Doğubayazıt ile Hakkâri’nin Yüksekova ilçesi hattına kadar uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları devam ediyor. Ayrıca sınır hattında duvar yapımına başlanan 64 kilometrelik bölümde mayın temizleme çalışması yapılıyor. Duvar olmayan bölgelerde ise dikenli tel ve hendeklerle önlemler alınıyor. Sınır hattında devriye sayısı arttırılırken, takviye kuvvetler de gelerek göreve başladı.

ÜST DÜZEY ÖNLEM

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Jandarma TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Osman Delen ile Çaldıran ilçesinin İran sınırına geldi. Van ve Ağrı illerinde Türkiye-İran sınırındaki modüler beton duvarı çalışmalarını inceleyen Vali Bilmez, “Son gelişmelerden sonra diğer illerden takviye birlikler, burada görevli jandarmanın desteğine gönderildi. Bunlar 3’ü komando bölüğü, 1’i de komando taburu. Ama sadece bununla sınırlı değil, Emniyet Genel Müdürlüğümüz de bu bölgeye 50 zırhlı araç ve 35 tim personel desteği verdi. Jandarmaya destek olmak üzere 750 personel bölgeye gönderildi. Bunların 500’ü Çaldıran’da, 250’si de Saray’da görev yapıyor. Hem jandarma hem polis hem de sınır birliğimiz uyum içinde ve teknolojinin tüm imkânlarından, İHA ve termal kameralardan yararlanarak ‘sınır namustur’ bilinciyle görev yapıyor” dedi.

6 HUDUT TABURU

Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul da 295 kilometrelik İran hududunu 6 hudut taburu, 3 komando taburu, keşif ve komando bölükleri ve zırhlı araçlarla korumaya çalıştıklarını, bölgede ilave 2 hudut karakolunun yapımının devam ettiğini söyledi. Ertuğrul şu bilgileri verdi: “Bölgede elektro optik kule çalışmaları devam ediyor. 58 gözetleme, 45 haberleşme kulesinin alt ve üstyapı çalışmaları tamamlandı ve test aşamasına gelindi. Bölgede 64 kilometrelik kısımda 3 etap halinde modüler beton duvarı çalışması yapılıyor. İkinci etabın 6 kilometrelik bölümünde duvar çalışması tamamlandı. Üçüncü etapta da yaklaşık 200 metrelik duvar çalışması başladı. Birinci etapta mayın temizleme çalışmalarına müteakip duvar çalışmaları başlayacak. Kritik bölgelerde duvar, hendek, jiletli tel çekimine ağırlıklı olarak devam ediliyor.”

İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Osman Delen ise “Hudut birliklerinin hemen gerisinde güvenlik korucularından, komandolarımızdan ve iç güvenlik timlerimizden oluşan 54 unsurla beraber, 12 sabit yol kontrol noktası, 8 bindirme kontrol noktası ve 65 şok yol kontrol noktasında kararlılıkla tedbirleri uyguluyoruz” diye konuştu.

280 BİN DÜZENSİZ GÖÇMEN

İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Türkiye-İran sınırında yasadışı geçişlerin engellenmesi için güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını belirterek, geçen yıl 505 bin 375, bu yıl da şu ana kadar 280 bin 374 düzensiz göçmenin ülkeye giriş yapmaya çalışırken engellendiği bilgisini verdi. Kırbıyık şöyle konuştu: “Planlanan 242 kilometre güvenlik duvarı bulunuyor. Bunun 156.5 kilometrelik kısmı tamamlandı. Ağrı’da 84 kilometrelik sınırımız var. 82 kilometresinde güvenlik duvarı imalatı tamamlandı. Bu yıldan itibaren ağırlık verdiğimiz ilimiz Van. 64 kilometrelik bir çalışma başlattık. Hakkâri ilimizde doğal engeller var. Risk gördüğümüz 40 kilometrelik bir alanda duvar yapılması planlandı. Burada da 16 kilometrelik kısım tamamlandı.

KANAL, HENDEK, ÇİT

Duvar bulunmayan alanlarda kanal, hendek kazılması ve tel çit çekilmesi gibi geçici tedbirler alınıyor. Bölgedeki kolluk kuvvetlerinin sayısı da arttırıldı. Düzensiz göçe karşı Ağrı, Hakkâri, Van illerinde 1024 Özel Harekat polisi görev alıyor. Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri Van ilimizin 85 noktasında düzenli olarak her gün kontrol faaliyeti yürütmekte.”

Türkiye ile İran arasında Van boyunca kaçak geçişlere karşı sınıra duvar örülüyor. Hürriyet duvarı havadan görüntüledi.

Türkiye-İran arasındaki sınır hattında, Afganistan’dan gelebilecek kaçak göçmenlere karşı hudut birlikleri, jandarma ve Özel Harekât 24 saat boyunca nöbet tutuyor.

Sınır hattında dedektörlerle mayın temizleme çalışmaları da devam ediyor.

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