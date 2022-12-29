İşte ‘Türk Bilimi’nin 2022 yıldız tablosu... TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri sahiplerini buldu

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Beştepe’de TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bilim insanlarımızın her birini aynı değerde görüyoruz. Bilim insanlarımızın tamamının ülkemizin müreffeh yarınları için gecesini gündüzüne kattığını biliyoruz. Ödül sistemini motivasyon kaynağı olarak değerlendiriyoruz” dedi. Erdoğan, Türkiye’nin bilim ve savunmadaki çalışmalarını anlatırken “TB2’yle başladığımız yolculukta önce Akıncı’ya, sonra insansız muharip savaş uçağımız Kızılelma’ya geldik. TOGG banttan indiğinde hep beraber gururlandık. Bunlar daha başlangıç, dünya bizi şaşkınlıkla izliyor, manşetlere taşıyor” diye konuştu. Törende verilen ödüller şöyle:

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Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı

GIDA GÜVENLİĞİ: Törende TÜBİTAK Bilim Ödülleri kapsamında 2 Bilim Ödülü, 1 Hizmet Ödülü ve 11 Teşvik Ödülü verildi. Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Vural Gökmen’e, gıdaların işlenmesi sırasında ortaya çıkan gıda güvenliği risklerinin izlenmesi ve gıda güvenliği risklerinin azaltılmasına yönelik gıda işleme teknolojilerinin geliştirilmesi konularında üstün nitelikli çalışmalar nedeniyle Bilim Ödülü verildi.

BÖBREK HASTALIKLARININ TEDAVİSİ: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Fatih Özaltın, kalıtsal böbrek hastalıklarının daha iyi anlaşılması ve tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi için yaptığı çalışmalar nedeniyle Bilim Ödülü’ne layık görüldü.

TÜBİTAK TEŞVİK ÖDÜLLERİ: TÜBİTAK Teşvik Ödülü’ne, Doç. Dr. Mehmet Yağmurcukardeş, Prof. Dr. Evren Mutlugün, Doç. Dr. Mehmet Cengiz Onbaşlı, Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, Prof. Dr. Özge Çevik, Doç. Dr. Fatih Kocabaş, Doç. Dr. İlyas Çağlar Yılgör, Doç. Dr. Sabahat Çiğdem Bağcı, Doç. Dr. Eyüp Doğan, Dr. Öğr. Üyesi Maissam Nimer, Doç. Dr. Kemal Yıldız layık görüldü.

HİZMET ÖDÜLÜ MERHUM PROF. DR. DURALI’YA: Hizmet Ödülü’nün sahibi ise 2021 yılında hayatını kaybeden Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı oldu. Eski çağ felsefe tarihi, anatomi, genetik, evrim ve insan fizyolojisi gibi alanlarda çalışmaları bulunan merhum Prof. Şaban Teoman Duralı’ya “Bilim insanı yetiştirmesinde, mensup olduğu bilim dalının kurumsallaşmasında ve bilimsel atılımlardaki önemli rolü” nedeniyle ödül verildi.

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TÜBA ÖDÜLLERİNİ KAZANANLAR: 2022 yılı “TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri”ne üç kategoride üç bilim insanı layık görüldü. TÜBA-GEBİP Ödülü ile Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu TÜBA-GEBİP Eczacılık Özel Ödülü de dâhil ödülleri 22 farklı üniversite ve kurumdan 34 üstün başarılı genç bilim insanı kazandı.

TÜBA GEBİP Ödülü doğa bilimleri alanında 2 araştırmacıya verildi. Mühendislik bilimleri alanında 9 akademisyen ödüle değer görülürken, sağlık bilimlerinde 4 akademisyen, sosyal bilimlerde 11 araştırmacı ödüle layık görüldü.

ECZACILIK ÖDÜLÜ DOÇ. DR. TORT’A: Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu TÜBA-GEBİP Eczacılık Özel Ödülü’nün sahibi ise Doç. Dr. Serdar Tort oldu.

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PROF. KILIÇ’A ÖZEL Ödül: Bilimsel Telif Eser Programı kapsamında 7 eser ödüle layık görüldü. Bu kapsamda Fırat Üniversitesi’nden Prof. Dr. Orhan Kılıç’ın “Mikrop, Salgın ve Toplum: İnsanlığın Ölümle İmtihanı” ile “Osmanlı Taşrasının İdari Taksimatı ve Yöneticileri: Kuruluştan 19. Yüzyıla” eserleri Halil İnalcık Özel Ödülü’nü aldı.