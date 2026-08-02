İşte tüm detaylarıyla film gibi operasyon… ‘Son suikastçı’ böyle yakalandı

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FETÖ’nün 15 Temmuz darbe kalkışmasında 37 kişilik suikast timi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele saldırdı. Helikopterlerden otel bölgesine inen suikast timi, Cumhurbaşkanlığı korumalarıyla çatışmaya girdi. Cumhurbaşkanlığı koruma polisi Mehmet Çetin ile polis memuru Nedip Cengiz Eker şehit oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ulaşamayan ve suikast girişimleri başarsız olan timdeki 37 kişi, ormanlık alana kaçmaya başladı. Yapılan aramalarda bazıları ormanda, bazıları mağaralarda, bazıları ise Marmaris-Muğla karayolundaki bir menfezde yakalandı. Suikast timindeki 37 kişiden 36’sı yakalanırken, bir kişi ise kayıplara karıştı. Firar eden eski Özel Kuvvetler yüzbaşısı Burkay Karatepe için çok yönlü arama çalışmaları başlatılırken, izi Kütahya-Afyonkarahisar hattında kesildi. Tüm aramalara rağmen Burkay Karatepe bulunamadı.

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Eski Özel Kuvvetler yüzbaşısı olan Burkay Karatepe’nin firarı gizlendiği eve düzenlenen operasyonla son buldu.

FETÖ’CÜ ARKADAŞINI BIRAKIP KAÇTI

Suikast timindeki kritik isimlerden biri olan Karatepe’nin kaçış planı açılan davaların iddianamelerinde yer aldı. Saldırının başarısız olmasının ardından Karatepe ile yine suikast timinde yer alan eski astsubay Ali Sarıbey, yakalanmamak için gruptan ayrıldı. Ormanlık alanda saklanan Karatepe ile Sarıbey, yiyecek ve kıyafet almak için paralarını birleştirdi. Ardından Karatepe, FETÖ’cü arkadaşı Sarıbey’i ormanlık alanda bırakarak yiyecek ve kıyafet almak için ayrıldı. Karatepe bir daha geri dönmezken, Sarıbey ise ormanlık alanda yakalandı. Sonrasında yapılan araştırmalarda Karatepe’nin FETÖ’cü arkadaşının yanında ayrıldıktan sonra güneş gözlüğü, şort ve terlik aldığı, bunları giyerek kendisine sivil veya turist görünümü verip kaçtığı belirlendi.

SON GÖRÜNTÜ AFYONKARAHİSAR’DA

Sonrasında yapılan araştırmalarda Karatepe’nin Marmaris’ten İzmir’e, ardından Eskişehir’e geçtiği, burada birkaç gün kaldıktan sonra ise Afyonkarahisar gittiği belirlendi. Bölgedeki tüm güvenlik kameraları incelendi, Eskişehir ve Afyonkarahisar’da çok sayıda adrese operasyon yapıldı ancak Karatepe’ye ulaşılamadı. Kaçmasına yardım ettiği belirlenen kız kardeşi Eskişehir’de, babası ise Ankara’da tutuklandı. Son görüntüsüne Afyonkarahisar’da ulaşılan Karatepe, yapılan tüm çalışmalara rağmen yakalanamadı.

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Firari suikastçı Burkay Karatepe’nin gizlendiği evde sadece bir odada birkaç koltuk ve kanepe bulunduğu, yerlerde ise yiyecek içecek artıkları olduğu görüldü.

KAĞIT TOPLAYICISI GİBİ TAKILMIŞ

Sürekli şapka ve bere takıp, kameralardan kaçan Karatepe, yakalanmamak için adeta hayalet gibi yaşam sürdü. Karatepe’nin, polisten kaçmak için ayrıca kendisine kağıt toplayıcısı görüntüsü verdiği, böylece dikkat çekmemeye çalıştığı belirlendi. Karatepe’nin kendisine kağıt toplayıcısı gibi gösterdiği anlar ise takip fotoğraflarına da yansıdı.

SÜREKLİ ŞAPKA VE BERE TAKINCA...

Karatepe’nin yakalanması için Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire, Eskişehir ve Afyonkarahisar Emniyet istihbarat birimleri 6 ay önce yeni bir çalışma başlattı. Çalışmalar, Karatepe’nin izine en son ulaşılan Afyonkarahisar’da yoğunlaştırıldı. Tüm güvenlik kameraları tek tek incelendi. İncelemede sürekli şapka ve bere takan, kameraların az gördüğü alanları tercih eden bir kişi belirlendi. Ekipler, bu görüntü üzerine yoğunlaştı. Görüntülerdeki kişinin Karatepe olup olmadığının belirlenmesi için fiziki takip yapılarak söz konusu kişi adım adım takip edildi ve kimliği saptandı. Kişinin Karatepe olduğundan emin olununca kaldığı İnaz Deprem Evleri’ndeki eve baskın yapıldı. Karatepe, burada kıskıvrak yakalandı.

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KAÇIŞ PLANI YAPTI AMA...

Suikast timinde yer alan meslekten ihraç edilen yüzbaşı ve eski helikopter pilotu Karatepe’nin saklandığı evde yapılan aramalarda yüklü miktarda Türk Lirası, döviz, altın, sahte kimlikler, fotoğraflar, dizüstü bilgisayar, biri tuşlu olmak üzere 3 cep telefonu, çeşitli dokümanlar, 1 gram eroin ve dijital materyaller ele geçirildi. Evde çok az eşya bulunduğu, katlanmış bir döşek bulunduğu belirlendi. Karatepe’nin deşifre olduğunu anladığı, kaçış planı yaptığı belirlendi. Sahte kimlik kullandığı belirlenen Karatepe’nin yüz tanıma sistemine kaydının düşmesi ve tanınmamak için sürekli kılık-kıyafet değiştirdiği, şapka ve bere ile gezdiği belirlendi.

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10 yıldır aranan suikatçının kaldığı eve kapı kırılarak girildi.

BAŞINA 20 MİLYON LİRA ÖDÜL

Karatepe, yakalanması için hakkında kırmızı bülten çıkarılarak, uluslararası aranıyordu. İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi’nin “Kırmızı” kategorisinde yer alan Karatepe’nin başına 20 milyon lira ödül koyulmuştu.

Karatepe’nin saklandığı evde yüklü miktarda para, sahte kimlikler ve 3 cep telefonu bulundu.





10 YILLIK FİRAR BÖYLE BİTTİ

Helikopter pilotu eski yüzbaşı Burkay Karatepe, 10 yıllık firarın sonunda böyle yakalandı. Hakkında Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Cumhurbaşkanı’na suikast ile diğer suçlardan yakalama emri bulunan Karatepe, Muğla’ya götürüldü. Afyonkarahisar’da Karatepe’ye yardım ettiği belirlenen şüpheli Ö.A. da gözaltına alındı.

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ELE GEÇİRİLDİĞİ HÜCRE EVİ YİYECEK ARTIKLARI VE SEFALET İÇİNDE...

Burkay Karatepe’nin Afyonkarahisar’da yakalandığı ev görüntülendi. Dörtyol Mahallesi 2041 Sokak Depremevleri Sitesi 2’nci kat 6 numaralı dairenin tüm odalarının boş olduğu, yalnızca bir odada birkaç kanepe yer aldığı görüldü. Odadaki eşyaların pislik içindeki halinin yanı sıra birkaç kıyafet ve yerdeki yiyecek/içecek artıkları, poşet içerisindeki erzaklar dikkati çekti. Öte yandan Karatepe’nin kaldığı binadaki tüm dairelerin boş olduğu da öğrenildi. (Kadir KAPLAN / DHA)





41 SANIĞA REKOR CEZALAR

ADALET Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suikast teşebbüsü ile bağlantılı eylemler nedeniyle 41 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları verildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “31 sanık hakkında 4’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 3 sanık hakkında 1’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 1 sanık hakkında 4 kez müebbet hapis cezası, 1 sanık hakkında 3 kez müebbet hapis cezası, 4 sanık hakkında 1’er kez müebbet hapis cezası verilmiştir. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı eski Başyaveri Ali Yazıcı hakkında yeniden yapılan yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedilmiş ve karar kesinleşmiştir. Eski Tuğamiral Tezcan Kızılelma hakkında 15 yıl hapis cezası verilmiş, 1 sanık hakkında beraat kararı verilmiş; Fetullah Gülen, Burkay Karatepe, Özcan Karacan ve Ramazan Elmas yönünden ise yakalama kararlarının infazı beklenmek üzere dosyaları tefrik edilmiştir. Hükümler, Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin 17.05.2022 tarihli 2021/5029 esas ve 2022/2721 karar sayılı ilamıyla onanarak kesinleşmiştir” denildi.

MENFEZ PAŞASI’YLA KAÇMIŞTI

FETÖ’nün görevlendirdiği 37 kişilik suikast timi başarsız girişimlerinin ardından kaçmaya çalıştı. Timdekiler kaçtıkları Gökova-Marmaris karayolu üzerindeki bir menfeze saklanırken yakalandı. Grubun başında bulunan eski Astsubay Zekeriya Kuzu da burada ele geçti. FETÖ’cü generallere talimat verdiği ortaya çıkan Kuzu, yakalandığı yer nedeniyle “Menfez Paşası” olarak biliniyor.

HAİNLER KURTULAMAZ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi:

“Hainler nereye kaçarsa kaçsınlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin çelik iradesinden kurtulamazlar. Operasyonu başarıyla gerçekleştiren İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerimiz ile emeği geçen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Devletimize, demokrasimize ve milli irademize kasteden hain FETÖ ve yapılanmalarıyla mücadelemizi ilk günkü azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Hainlerin Türkiye’de veya dünyanın herhangi bir yerinde saklanma çabaları sonucu değiştirmeyecek; üzerinden 10 yıl değil 100 yıl geçse de teröristleri tek tek yakalayarak adalete teslim edeceğiz.”

HESABINI VERECEK

Adalet Bakanı Akın Gürlek:

“Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, hiçbir hain adaletten kaçamayacak, işlediği suçların hesabını Türk yargısı önünde mutlaka verecektir. Firari sanığın yakalanmasında büyük sabır ve kararlılıkla görev yapan kahraman Türk Polis Teşkilatımızın kıymetli mensuplarını tebrik ediyorum.”

MÜCADELEMİZ MİLLİ BİR GÖREV

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:

“Bu vatan haini terörist şebeke kimi odaklar tarafından bazı ülkelerde hâlâ himaye ediliyor. Ülkemizde ve dünyanın her yerinde bu şebeke ile mücadelenin kesintisiz sürmesi milli bir görevdir. Bu mücadeleyi hakkıyla sürdüren, vatanseverliğin hakkını veren herkesi tebrik ediyoruz.”

HİÇBİRİNE GEÇİT YOK

İletişim Başkanı Burhanettin Duran:

“Karatepe’nin yakalanması, devletimizin kararlılığının ve güvenlik güçlerimizin üstün gayretinin somut bir göstergesidir. Bu başarılı operasyonda görev alan Emniyet Teşkilatımızı tebrik ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti, milletine, vatanına kasteden hiçbir terör örgütüne ve hiçbir haine asla geçit vermeyecektir. Nerede olurlarsa olsunlar, adaletin tecellisinden kaçamayacaklardır.”