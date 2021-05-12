İşte THY'nin yolcu ve kargo taşımacılığındaki nisan ayı verileri

Ekşi, Twitter'dan THY'nin yolcu ve kargo taşımacılığındaki nisan ayı verilerini paylaştı.

Bilal Ekşi, paylaşımında "Bayram gelecek. Nisan ayında 2.4 milyon yolcumuzu ağırladık. Kargo taşımamızı yüzde 56 artırarak 154 bin tona ulaştırdık. Filomuzdaki uçak sayısı 364 oldu. Koronayı temizlik, maske, mesafe (TMM) tedbirleri ile beraber yeneceğiz ve THY her zamanki gibi yüksekten uçacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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