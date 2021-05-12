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Gündem
AA
Haber Giriş: 12.05.2021 - 03:28 | Son Güncelleme:

İşte THY'nin yolcu ve kargo taşımacılığındaki nisan ayı verileri

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İşte THY'nin yolcu ve kargo taşımacılığındaki nisan ayı verileri

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Nisan ayında 2.4 milyon yolcumuzu ağırladık. Kargo taşımamızı yüzde 56 artırarak 154 bin tona ulaştırdık. Filomuzdaki uçak sayısı 364 oldu." ifadelerini kullandı.

Ekşi, Twitter'dan THY'nin yolcu ve kargo taşımacılığındaki nisan ayı verilerini paylaştı.

Bilal Ekşi, paylaşımında "Bayram gelecek. Nisan ayında 2.4 milyon yolcumuzu ağırladık. Kargo taşımamızı yüzde 56 artırarak 154 bin tona ulaştırdık. Filomuzdaki uçak sayısı 364 oldu. Koronayı temizlik, maske, mesafe (TMM) tedbirleri ile beraber yeneceğiz ve THY her zamanki gibi yüksekten uçacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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