İşte terörün korkunç yüzü: Bir canın yittiği an

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Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nın C Kapısı’ndaki polis noktasına 6 Şubat günü silahlı terör saldırısı düzenlenmiş, çıkan çatışmada DHKP/C’li

teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç etkisiz hale getirilmişti. Saldırıda Dilfiraz Karataş isimli vatandaş hayatını kaybederken, 3’ü polis memuru 6 kişi yaralanmıştı. Saldırıya ilişkin yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN...

Görüntülere göre, metrobüs üstgeçidinden adliyenin D Kapısı’na doğru ilerleyen 2 terörist polisler tarafından durduruluyor. Polisler GBT yapmak isteyince Pınar Birkoç üzerinde taşıdığı biber gazını polisin yüzüne sıkıyor ve silahla yaralıyor. İki terörist daha sonra ateş ederek kaçmaya başlıyor. Onlarca kişi panik halinde koşarken, aralarındaki Dilfiraz Karataş vurularak yere yığılıyor. İki terörist ise koşarak yanından geçiyor.

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SALDIRI KROKİSİ DOSYADA

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma dosyasına saldırıyla ilgili hazırlanan kroki de konuldu. Krokide teröristlerin D Kapısı önünden vuruldukları ana kadar tüm güzergâh yer alıyor.