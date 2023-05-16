İşte TBMM’de yeni dönem... 5 gruplu 15 partili renkli bir meclis

Haberin Devamı

SEÇİMDE ortaya çıkan kesin olmayan sonuçlara göre Meclis’te yeni dönemde de grup kuran partiler değişmedi. 20’nin üzerinde vekil çıkaran AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP’lilerin ana omurgasını oluşturduğu Yeşil Sol Parti Meclis’te grup kurdu. Ancak, Meclis’te temsil edilen parti sayısı ve partilerde değişiklik oldu. Geçen dönem 14 partinin temsil edildiği Meclis’te bu kez 15 parti olacak. Sandalye sayısında ise Cumhur İttifakı’nın ağırlığı devam edecek.



3 PARTİ GİTTİ 4 PARTİ GELDİ



Geçen dönem Meclis’te temsil edilen partilerden Zafer Partisi, Yenilik Partisi ve Büyük Birlik Partisi (BBP) bu kez Meclis’te yer almadı. Bunların yerine Yeniden Refah Partisi, DSP, HÜDA PAR ve Türkiye Değişim Partisi (TDP) geldi. Cumhur, Millet ve Emek ve Özgürlük İttifakları içinde seçimlere katılan partilerden seçilenlerin ayrılıp kendi partilerine geçmeleriyle Meclis’te temsil edilecek partiler şunlardan oluşacak: AK Parti, MHP, HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, DSP, CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi (SP), Demokrat Parti (DP), TDP, Yeşil Sol, TİP ve EMEP.



YENİ GRUP OLASILIĞI



Yeşil Sol’dan Meclis’e gelenlerin HDP’ye geçmeleri halinde, Meclis’te grubu bulunan partiler açısından geçen dönemdeki aynı tablo ortaya çıkmış olacak. Ancak, kulislerde CHP’den ayrılacak partilerden bazılarının bir araya gelerek grup kurabileceklerinden de söz ediliyor. DEVA, Gelecek ve SP kaynaklarının, “bunları konuşmak için henüz erken” diyerek ucunu açık bıraktıkları bu formülün de hayata geçmesi halinde Meclis’teki grup sayısı 6’ya yükselebilecek.

Haberin Devamı

3 BAŞKAN ADAYI VAR

YENİ başkan seçilinceye kadar Meclis’in geçici başkanının kim olacağı da merak konusu oldu. “En yaşlı üye” sıfatıyla bu görevi üstlenecek 3’ü de 75 yaşında olan 3 isim öne çıktı. Doğum tarihi itibarıyla en yaşlı üye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Ancak Bahçeli geçen dönem geçici başkanlığı mazeret bildirerek istememiş, bu nedenle geçici başkanlığı İYİ Partili Durmuş Yılmaz yapmıştı. Bahçeli’nin bu kez nasıl bir tutum alacağı merak konusu olurken, istememesi halinde geçici başkanlık için ikinci aday Yeşil Sol Parti’den Diyarbakır Milletvekili seçilen gazeteci-yazar Cengiz Çandar. Çandar’ın da bu göreve çok sıcak bakmadığı izlenimi kulislere yansırken, geçici başkanlık için üçüncü aday olarak gözler CHP’den İstanbul Milletvekili seçilen İlhan Kesici’ye yönelecek.