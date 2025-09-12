İşte ‘suça sürüklenen çocuk’ teklifi

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulacak olan taslak metinde özetle şu düzenlemeler yer alıyor:

CEZALARDA 16 YAŞ KRİTERİ

* Fiili işlediği sırada 15 ila 18 yaşında olan çocuklar hakkında, işledikleri suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği durumlarda ceza üst sınırı 24 yıldan 27 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği hallerde ise 15 yıldan 18 yıla çıkarılacak.

* Somut olayda, kasta dayalı kusurun ağırlığı, güdülen amaç ve saik, suçun işleniş şekli, daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkûm edilmiş olma hususları göz önünde bulundurularak kasten öldürme suçunu işlediği sırada 16 yaşını doldurmuş kişi hakkında söz konusu hükümler uygulanmayabilecek.

* 15 yaşını doldurmayan çocuklar hakkında sosyal inceleme yaptırılmaksızın hazırlanan iddianameler geri iade edilebilecek.

ANNE-BABAYA CEZAYA YENİ ALT SINIR

* Anne-babaya yönelik verilen cezalarda da artış yapılıyor. Buna göre, aynı konutta birlikte yaşadığı kişilerden birine karşı kötü muamelede bulunan kişiye yönelik verilecek ceza altı sınırı 2 aydan 4 aya çıkarıldı. Cezanın üst sınırı ise bir yıl olarak kalmaya devam edecek.

KADINI ÇARESİZ DURUMDA TERK ETME

* Taslak metinde aile hukukunun korunmasına yönelik yeni düzenlemeler de getiriliyor. Bu kapsamda, hamile olduğunu bildiği eşini veya sürekli birlikte yaşadığı ve kendisinden gebe kalmış bulunduğunu bildiği evli olmayan bir kadını çaresiz durumda terk eden kişiye yönelik hapis cezasının alt sınırı 3 aydan 4 aya, üst sınırı ise 1 yıldan 2 yıla çıkarılıyor.

EĞİTİMEVLERİNE AYRILMALAR

* Çocuk hükümlülerin çocuk kapalı ceza infaz kurumundan çocuk eğitimevine ayrılmalarına psikolog, pedagog, çocuk gelişimcisi, sosyal çalışmacı, psikolojik danışman, rehberlik uzmanı ve öğretmen gibi en az bir uzman görevlinin de katılımıyla idare ve gözlem kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda karar verilecek.

* Çocuk eğitimevine ayırmaya ilişkin olarak tutum ve davranışları olumsuz değerlendirilen çocuk hükümlülerin yeniden değerlendirilmeye tabi tutulma süreleri 6 ayı geçmeyecek.

TEHLİKELİYSE KAPALI CEZAEVİNE

* Kasıtlı suçlardan toplam 3 yıl veya daha az ve taksirli suçlardan toplam 5 yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm olanlar, doğrudan çocuk eğitimevine alınanlar dahil olmak üzere bu kurumlarda bulunan çocuk hükümlülerden firar edenler veya başka bir fiilden dolayı haklarında tutuklama kararı verilenler idare ve gözlem kurulu kararıyla, kapalı ceza infaz kurumuna iade veya odaya kapatma disiplin cezası alıp, bu cezası kesinleşmiş olanlar veya asayiş ve düzenin sağlanması amacıyla disiplin cezası kesinleşmemiş olsa bile eylemi kurum düzeni ya da kişi güvenliği bakımından tehlike oluşturanlar idare ve gözlem kurulu kararıyla çocuk kapalı ceza infaz kurumlarına gönderilecek.

* Çocuklar hakkında açılan davalar öncelikle görülecek ve bu davaların kanun yolu incelemesi de öncelikli olarak yapılacak.

İHMALE 2 YIL KADAR HAPİS

* Tedbirlerin koordinasyonunda veya yerine getirilmesinde ihmal veya gecikme gösteren kamu görevlileri 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

* Kararlarının gereklerine aykırı hareket eden ana, baba, vasi veya bakım ve gözetiminden sorumlu kimse, fiil suç teşkil etse dahi ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre çocuk hâkimi kararıyla 3 günden 10 güne kadar disiplin hapsi ile cezalandırılacak.