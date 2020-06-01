İşte spor salonlarında uygulanacak koronavirüs önlemleri

Sağlık Bakanlığınca güncellenen "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"ne, 30. madde olarak "Spor Salonları ve Spor Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler" eklendi.

Kovid-19 enfeksiyonunun ana bulaşma yolunun virüsü taşıyan kişinin konuşma, öksürme ve hapşırması sırasında ortaya çıkan damlacıklar olduğu, damlacıklarla kirlenen yüzeylerle temas eden ellerin ağız, burun ya da gözlere dokunulması ile de hastalığın bulaşabildiği vurgulanan rehberde, bu nedenle hem spor salonu çalışanı hem de müşterinin Kovid-19 kapsamında sağlığını korumak için belirlenen kurallara uyması gerektiğine dikkat çekildi.

Bu doğrultuda, spor salonlarının girişine Kovid-19 önlemleriyle ilgili afişlerin asılması, spor salonlarının girişinde ve içeride el antiseptiği bulundurulması gerektiğinin altı çizildi.

Tedbirler doğrultusunda, spor salonundaki kişi sayısının spor yapılacak alanda her 6 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılmasının uygun olduğu ifade edilen rehberde, diğer maddeler şöyle sıralandı:

"- Spor salonlarında çalışma koşulları nedeniyle müşterilerin birbiri ve çalışanlarla yakın teması söz konusudur. Spor aktivitesi damlacık çıkışı ve hızını artırmaktadır. Bu nedenle sosyal mesafe en az 2 metre olarak uygulanmalı.

- Spor salonundaki koşu bandı/bisiklet gibi ekipman aralarında en az 2 metre olacak şekilde yerleştirilmeli.

- Müşteriler randevu ile kabul edilmeli. İçeride kalabalık oluşmasını engellemek için dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici konulmalıdır. Bu kapının her iki tarafından tutturularak asılabilecek basit bir kırmızı renkli kordon ya da şerit olabileceği gibi kasa, plastik duba gibi bir blokaj materyali de olabilir.

- Müşterilerin giriş/çıkış saatleri kaydedilmeli. (Seans ile çalışılıyorsa, hangi seansta kimlerin geldiği ve çalıştığı kaydedilmelidir).

- Spor salonlarının giriş ve çıkışına pedallı ve kapaklı çöp kutusu konulmalı ve düzenli olarak boşaltılmalı.

- Spor salonları üyeleri ile sözleşmelerine Kovid-19 politikaları ve rezervasyon prosedürleri ile ilgili açıklama eklemeli.

- Kronik hastalığı olanların, 65 yaş üstündekiler ile huzurevi, cezaevi, bakım merkezi çalışanlarının, çalıştıkları ortamda bulaştırma riski olduğundan spor salonlarına gitmemeleri önerilir.

- Takım oyunlarının ve yakın temas gerektiren (boks, güreş gibi) sporların yapılmaması uygundur. Bu sporlardan temassız antrenman yapabilenler bireysel olarak ve 2 metre mesafe şartı ile antrenman yapabilir. Temas gerektirmeyen sporlar kişiler arası sosyal mesafe (En az 2 metre) korunarak yapılabilir.

- Spor salonuna maskesiz müşteri/çalışan alınmamalı. Spor salonunda da maske takmaya devam edilmeli, N95/FFP2 maskeler kullanılmamalı.

- Kafe tarzı yeme içme bölümleri Sağlık Bakanlığının Restoran, Lokanta, Kafe çalışma rehberine göre hizmet verebilir.

- Müşterilerin kullandığı egzersiz araçlarının yanlarına Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış dezenfektan özelliği olan mendiller konulmalı."

Spor salonuna misafir alınmaması gerektiği de vurgulanan rehberde, spor salonlarında, egzersiz aralarındaki dinlenme molaları dışında, müşterilerin beklemesine izin verilmeyeceği belirtildi.

Rehberde, "Spor salonunda su ve sabuna erişim kolay olmalı ve burada tek kullanımlık kağıt havlular bulunması sağlanmalı. İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmamalı. Her müşteri için tek kullanımlık malzeme kullanılmalı, tek kullanımlık malzeme sağlanamadığı durumlarda her kullanım sonrasında tekstil malzemeleri en az 60 derecede yıkanmalı. Mümkünse koşu bandı ve ağırlık çalışılan alanlar ayrılmalı. Müşterilerden tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme yapmaları teşvik edilmeli. Ödeme terminallerinde dokunulan yüzeyler yüzde 70'lik alkol ile temizlenmeli." maddeleri de yer aldı.

Ağırlık istasyonlarının birden fazla kişinin set aralarını paylaşarak aynı anda kullanımına izin verilmemesi gerektiğine işaret edilen rehberde, şunlar da kaydedildi:

"- Bir kişinin istasyonla işi tamamen bittikten sonra diğer müşteri kullanmalı, her müşteri sonrası cihazın el ve vücutla temas eden noktaları silinerek dezenfekte edilmeli.

- Sabit veya hareketli bütün alet ve cihazların elle ve vücut la temas edilen noktaları her misafir kullanımı sonrası mutlaka silinerek dezenfekte edilecektir. Kullanımdan sonra cihazların silinmesi ile ilgili uyarı afişleri spor salonu içinde farklı noktalara asılacaktır. Bu konuda sesli ananaslar yapılacaktır."

"SPOR SIRASINDA ELLER YÜZE DEĞDİRİLMEMELİ"

Müşterilere yönelik önlemler kapsamında da spor salonlarına girişte ateş ölçümü yapılması, ateşi 38 dereceden yüksek olanların salona alınmaması gerektiği ifade adildi.

Müşterilerin de randevu ile buralara gitmesi gerektiği belirtilen rehberde, "Tesis içinde her alanda diğer kişilerle 2 metre mesafeye uyulmalı. İçeriye girmeden bilgilendirme okunmalı. Spor salonuna giderken kişisel havlu ve mat gibi malzemeler götürülmeli. Havluların işletme tarafından karşılanması halinde poşetli veya görevli personel tarafından verilmesi, mat türü malzemenin de her kullanıcıdan sonra dezenfeksiyonunun sağlanması gerekmektedir. Diğer müşteriler ve çalışanlar ile aradaki sosyal mesafe korunmalı." uyarılarında bulunuldu.

Rehberde, spor salonuna girmeden önce maske takılması gerektiğine işaret edilerek, şunlar sıralandı:

"- Yüz bölgesinin aletlere ve zemine değme olasılığı olan hareketler yapılmamalı.

- Spor salonuna girdikten sonra eller yıkanmalı ya da el antiseptiği kullanılmalı.

- Spor salonu içinde mecbur olmadıkça yüzeylere dokunulmamalı.

- Spor sırasında eller yüze değdirilmemeli. Kişisel havlu kullanılmalı. Yiyecek ve içecek talebinde bulunulmamalı."

- "Çalışan personelin tümü kuralına uygun tıbbi maske takacak"

Çalışan personelin Kovid-19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi, çalışanlara giriş kapısında ateş ölçümü yapılması gerektiği belirtilen rehberde, çalışma düzeninin gerekli en az personel bulunacak şekilde planlanmasının uygun olduğunun altı çizildi.

Çalışan personelin tümü kuralına uygun tıbbi maske takması gerektiği vurgulanan rehberde, el hijyeninin önemine dikkat çekildi.

Çalışan personelin, dinlenme odalarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi koruması ve maske takmayı sürdürmesi gerektiği ifade edilen rehberde, "Bu alanlarda yemek yerken ya da su/çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalı." denildi.

"HAVA İLE EL KURUTMA CİHAZLARI ÇALIŞTIRILMAMALI"

Spor salonlarında her gün düzenli temizlik yapılmasının önemine işaret edilen rehberde, diğer bazı tedbirler şöyle sıralandı:

"- Sık kullanılan alan ve malzemeler daha sık temizlenmeli. Çalışma saatinin ortasında bir saat müşteri alınmamalı ve genel temizlik yapılmalı.

- Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslama tercih edilmeli. Toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılmalı.

- Spor salonlarının temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmeli.

- Koşu bantları, bisikletler, ağırlık aletleri vb. düzenli olarak temizlenmeli.

- Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenmeli.

- Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılmalı. Tuvaletlere tuvalet kağıdı ve tek kullanımlık kâğıt havlu konulmalı. Hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmamalı.

- Merkezi havalandırma sistemleri bulunan spor salonlarının havalandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırmasistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır. Klima ve vantilatörler kullanılmamalı. Spor salonları sık sık havalandırılmalı."