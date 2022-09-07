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İşte son görüntüsü! Engelli Şirin Buse Yılmaz 10 gündür kayıp...

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#Ankara#Yenimahalle#Şirin Buse Yılmaz
İşte son görüntüsü Engelli Şirin Buse Yılmaz 10 gündür kayıp...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2022 11:19

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yüzde 50 zihinsel engelli Şirin Buse Yılmaz (18), 10 gün önce 1'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak dışarıya çıktıktan sonra geriye dönmedi. Balkondan atlarken güvenlik kamerasına yansıyan Şirin'in internette tanıştığı bir kişi tarafından kandırılarak kaçırıldığını düşünen aile, polise başvurdu.

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Yenimahalle'de babası, kardeşi, babaannesi ve dedesi ile birlikte yaşayan Şirin Buse Yılmaz, 29 Ağustos'ta sabah erken saatlerde aile fertlerine bir şey söylemeden 1'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak dışarıya çıktı. Sabah kalktıklarında kızlarını odada bulamayan aile, çevrede araştırma yaptı. Evin karşısındaki iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında Şirin Buse Yılmaz'ın evin balkonundan dışarıya çıktığı görüldü. Kızlarının internette tanıştığı bir kişi tarafından kandırılarak kaçırıldığını düşünen aile polise başvuruda bulundu. Polisin yaptığı araştırmada Şirin Buse Yılmaz'a henüz ulaşılamadı. Polisin arama çalışmaları sürüyor.

İşte son görüntüsü Engelli Şirin Buse Yılmaz 10 gündür kayıp...

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'HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ'

Dede Osman Yılmaz (70) torununun kaybolduğu gün sabah erken saatte hastaneye gittiğini belirterek, "Evde babaannesi, bir de küçük kardeşi vardı. Hanım çamaşır asmış balkona, Şirin ayaktaymış. 'Ne yapıyorsun kızım sen, yat' demiş. 'Tamam yatacağım' demiş. Sonra odasına bakmışlar, yatağına battaniyenin altına yastık koymuş. Sonra babası geliyor. Kameralara bakıyorlar; balkondan atlamış gitmiş. Daha önce böyle bir şey yapmamıştı. Kötü bir yere düştüğünü sanıyorum. Kaçtığı gün, balkona çıkmış sürekli, gözü dışarıdaymış; birini mi bekliyordu bilmiyoruz. Kaybolduğu gün telefonu ilçedeki Bağlum semtinden sinyal vermiş. Ondan sonra kapatılmış telefon. Kızımızın hayatından endişe ediyoruz. Gelsin, evine dönsün" ifadelerini kullandı. 

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#Ankara#Yenimahalle#Şirin Buse Yılmaz

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