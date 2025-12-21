İşte Saran’ın ifadesi... Adli kontrolle serbest bırakıldı

Haberin Devamı

UYUŞTURUCU soruşturmasında 3 saat ifade veren Fenerbahçe Başkanı ve işinsanı Sadettin Saran, uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Saç ve kan örneği alınan Saran’ı mahkeme adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

‘BEN ESCOBAR MIYIM’

Savcılık ifadesinde, Saadettin Saran’a Ela Rümeysa Cebeci’nin telefonunda bulunan mesajlar soruldu. O mesajlardan birinde Sadettin Saran, “Sende var mı ondan? Pazar sabahtan teyitleşelim. Olma ihtimali yüzde yetmiş. Asos’a gitcem birazdan geç dönmem heralde, tamam? Konuşuruz hadi bay bay” diyor. Cebeci ise, “Ben escobar mıyım nereden bulayım sen yetiştiriyordun ya başkanım yol birkaç dal, takılalım, haberleşiriz” cevabını veriyor. Saran bu mesajlara şu şekilde cevap verdi: “Bu yazışmalar yaklaşık 17-18 ay önceki yazışmalardır. Mesaj içerikleri daha önce ki izlediğim filmden dolayı kendi aramızda yaptığımız bir espridir. Benim uyuşturucu yetiştirmekle uzaktan yakından hiçbir alakam olamaz. Şaka amaçlıdır.”

‘KAFAM GÜZEL’ MESAJI

Saran’a, Ela Rümeysa Cebeci ile arasında “İyi misin?, Çok içtik” şeklindeki mesajlaşmalar soruldu. Saran, “Çok içtik şeklindeki mesajım Hırvatistan’dan bana gelen özel bir şaraptı. Ben akşam puro içtim, Ela da vozol sigara içti. O şarabı çok fazla içti. Ben yarım kadeh içtim. Ela’nın ‘Kafam güzel’ mesajı şarabı tek başıma içmesiyle alakalı” dedi.

SES KAYITLARI SORULDU

İncelenen dijital materyallerden ele geçiren ses kayıtları da ifadede yer aldı. Saran’ın Cebeci’ye “Kızım laf dinlemiyorsun ki, yavaş yavaş diyorum. Böyle agresif insanlar gibi böyle şeyler yapıyorsun. Ayarında bırak, her şeyi abartıyorsun. Neyse Habertürk de bir sürü insan çıkarıyormuş. Doğru mu?” dediği görüldü.

‘BAHÇEDEN TOPLA GETİR BANA’

Cebeci’nin ise cevap olarak, “Ama varya ne HD rüyalar gördüm ve böyle düşüncesizce uyudum. Müthiş bir şeymiş. Bahçeden topla getir bana bir dahakine. Evet kelleler alıyorlar. Bakalım neler olup bitecek ama sen de Kenan Tekdağ ile aranı düzelt lütfen. Bu benim için çok önemli, mutlu olurum bunu yaparsan” dediği görüldü.

‘KENDİ ARAMIZDAKİ ESPRİ’

Sadettin Saran, bahsi geçen bu konuşma içeriğine yanıt verdi: “Ben Kenan Tekdağ’ın kötü kalpli ve tehlikeli bir insan olduğunu bildiğim için Ela Rümeysa Cebeci’yi Show Tv’ye geçirirken uyardım. (Bahçeden topla bir dahakine mesajı)İzlediğimiz bir filmdeki repliklerden kaynaklı kendi aramızda metafor şeklinde gerçekleştirdiğimiz bir espridir. Benim kesinlikle böyle bir şeyle alakam olamaz.” Cebeci’nin ilk gözaltına alındığı dönem geçmiş olsun mesajı attığını ve Cebeci’nin kendisine “İnan bana böyle bir şey yapmadım” dediğini, kendisinin de “İnanıyorum sana” dediğini belirten Saran, uyuşturucu kullanmadıklarını aksi halde bu tarz konuşmaların geçmeyeceğini ileri sürdü.

‘ARAZİ AL DİK SATIŞINI YAPARSIN’

Yine iki isim arasındaki konuşmalarda, Cebeci’nin “Bana gelirken getirmeyi unutma ama sarılmamış, doğal olanından” mesajına Saran’ın “O yok bende” dediği ve Cebeci’nin “Ee hani ekmiştin, artık serbest oluyor. Hemen dik bence hatta arazi al satışını yaparsın” yanıtı görüldü. Sadettin Saran bu konuşmalara ilişkin ifadesinde, “Bu kadar aleni şekilde konuşmamız espri olduğunu göstermektedir” dedi.

‘TEK BAĞIMLILIĞIM SPOR’

Sadettin Saran hayattaki tek bağımlılığının spor olduğunu söyleyerek, “Sadece benim kanser olduğum dönemde, annem ile babamın son hastalık ve ölüm süreçlerinde Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde ve iftiraya uğradığım süreçte pek çok kişi tarafından tarafıma organik sakinleştiriciler verilmişti. Ben de bunları kullandım. Bunların içerisinde de uyuşturucu etken maddesi olduğunu düşünmüyorum” dedi.

‘SİNEKLERİ KOVMAK İÇİN’

Saran ifadesinin devamında şunları söyledi: “İstanbul’daki evimde misafir odası olarak kullanılan odada GoStak yazılı kavanoz şeklinde ki madde, uyuşturucu madde kalıntısı değil. Cam kavanozun içerisinde kızımın ilaçları vardır. Büyük ihtimal camdaki kalıntılar bu ilaçların tozlarıdır. Assos’taki evimde tahmini 20 gün önce kadın basketbol takımını ağırlamıştım. Bahçeye çok fazla sinek gelmişti. Ele geçen maddeler de kahve, lavanta ve adaçayı yakılması sonucu kalıntılardır.”

EVDE UYUŞTURUCU ÇIKTI

- Saran, evinde bulunan kalıntılar ve maddeler için “uyuşturucu değil” dedi ancak incelemeye gönderilen bu maddelerin yapılan ilk testinde uyuşturucu kalıntıları tespit edildi. Saran, çıkan maddeler üzerinde parmak izi incelemesi yapılmasını talep etti.

3 SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

- İşinsanı Sadettin Saran’a soruşturma kapsamında ‘uyuşturucu madde temin etmek’, ‘uyuşturucu madde kullanılmasına imkân sağlamak’ ve ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçlaması yöneltiliyor.

01.00’DA UÇAKLA TÜRKİYE’YE GELDİ

- İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ‘uyuşturucu’ soruşturmasında işinsanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ı savcılık, cuma günü ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağırdı ve jandarmaya talimat verdi. Yurtdışında olduğu öğrenilen Saran’ın Türkiye’ye dönüşünde savcılıkta hazır edilmesi istendi. Saran’ın Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos bölgesinde bulunan çiftliğinde hareketli dakikalar yaşandı. Jandarma ekipleri tarafından çiftlikte geniş çaplı arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalar sonucunda el konulan bazı materyallerin, incelenmek üzere kriminal laboratuvarına götürüldüğü öğrenildi. Saran’ın İstanbul’daki evinde de arama yapıldı. Fenerbahçe basketbol takımının maçı ve transfer görüşmeleri için İtalya’nın Milano kentinde bulunan Sadettin Saran’ın özel uçağı dün 01.00 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne indi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri ve taraftarlar tarafından sloganlarla karşılandı. Geceyi evinde geçiren Saran, dün sabah 09.45’te Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na jandarma eşliğinde getirildi. Basın mensuplarının görüntü almasını engellemek amacıyla adliyenin otoparkından giriş yaptırıldı.

MAÇA GİTTİ

Serbest kaldıktan sonra Eyüpspor-Fenerbahçe maçını izlemeye giden Sadettin Saran, şunları söyledi: “Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Hayır. Kusursuz muyum? Hayır. Suç işledim mi? Hayır. Devlet çağırırsa, neredeysek hemen geliriz. Veremeyecek hesabımız yok. Biz, başkaları gibi gelmemezlik yapmayız. Bu ülke bizim. Ömrüm boyunca unutamayacağım destek vardı. İyi ki bu büyük camianın parçasıyım. En büyük gururum, bu takımın başkanı olmak.”

MESAJLAR İÇİN SAVCILIKTA

17 Aralık’ta tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci, dün ek ifadesi alınmak üzere cezaevinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirildi. Cebeci’nin ek ifadesinde Sadettin Saran ile aralarında geçen uyuşturucu içerikli yazışmaları kabul ettiği öğrenildi. Cebeci ardından cezaevine götürüldü.