İşte şampiyon! Avrupa Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları’nda finale kaldı

İstanbul Esenyurt’ta yaşayan Uğurcan Özer doğuştan sol kolu kısa olarak dünyaya geldi. 8 yaşına geldiğinde kolunu kullanamıyordu. Doktorlarının tavsiyesiyle rehabilitasyon için yüzmeye başladı. Uğurcan’ın spor konusundaki üstün yeteneği kısa sürede öğretmenleri tarafından keşfedildi.

Uğurcan 12 yaşında ilk yurtiçi yarışına katıldı, 16 yaşında da yüzme milli takımında milli forma giydi. Almanya, İspanya, İrlanda, Portekiz, Yunanistan ve Brezilya’daki yarışmalarda milli takımı temsil etti. Ayrıca triatlon alanında da gösterdiği başarıyla milli paralimpik triatlon takımına da seçildi. Kıtalararası Boğaz Yarışı’nda 4 yıl üst üste birincilik, Balkan Şampiyonası’nda 3 altın madalyanın sahibi oldu.



YÜZME BENİ SEÇTİ

Bu arada İstanbul Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi olan Uğurcan Özer, pandemi döneminde yarışlarına Esenyurt Belediyesi’nin spor salonlarında hazırlandı. Hedefinin Türk bayrağını olimpiyatlarda dalgalandırabilmek olduğunu anlatan Uğurcan Özer şunları söyledi: “Rehabilitasyon amaçlı yüzme sporuna başladıktan sonra benim yüzmeyi değil, yüzmenin beni seçtiğini anladım ve bunu benimsedim. Şimdi ise aktif triatlet olarak yurtdışında ülkemi temsil ediyorum. Geçtiğimiz 2 hafta içerisinde, yurtiçinde iki yarışa katıldım.



Bunlardan bir tanesi, Mersin’de Triatlon Federasyonu’nun düzenlediği puanlı bir yarıştı ve o yarışta para triatlet kategorisinde birinci oldum. Bodrum’da yapılan ‘Bodrum MW Challenge Triatlon’ adlı yarışmada yüzme etabının bin 200 metrelik yüzme parkurunu 18.15 dakikalık süreyle tamamlayarak en iyi yüzme derecesine sahip oldum. Kolumdaki 23 santim kısalık aslında benim için önemli değil. Rakiplerim karşısında kendimi asla eksik görmüyorum. Kendimi maksimum derecede zorlamak için yurtiçinde zaten engelsiz sporcularla yarışmaya özen gösteriyorum.”

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