İşte RSV ile ilgili bilinmeyenler... En çok bebek ve çocukları etkiliyor

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Özellikle bebek, çocuk ve yaşlıları etkileyen, grip benzeri şikâyetlerle kendini gösteren RSV ile ilgili, uzmanlar önemli uyarılarda bulundu. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. İftihar Köksal, “Bu virüs hayatımızda hep vardı. Daha çok bebek ve çocukları ile 65 yaş üzerindeki kişileri etkiliyordu. Şimdi ise tüm yaş gruplarını etkiler hale geldi” derken, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü ise RSV’nin 2 yaş üstü çocuklarda çok etkili olduğunu ancak paniğe gerek olmadığını söyledi. İşte uzmanların RSV ile ilgili uyarıları...

AŞISI YOK

* Prof. Dr. İftihar Köksal: “RSV boğazda yanma, yutkunurken acıma, inatçı kuru öksürük, yüksek ateş yapıyor. Genelde tüm belirtiler aynı anda oluşuyor. En çok küçük çocuk ve bebekleri olumsuz etkiliyor. Krup denilen kuru bir öksürük ve nefes darlığına neden oluyor. Bu virüs hayatımızda hep vardı. Daha çok bebek ve çocuklar ile 65 yaş üzerindeki kişileri etkiliyordu. Gripten farklı bir virüs. RSV alt solunum yoluna inmeden nefes borusunu etkiliyor. RSV’nin öldürücülük oranı çok düşük. Aşısı yok. Bu nedenle maske, mesafe ve hijyen kuralı bu virüs için de geçerli. Özellikle risk grubundakileri korumak çok önemli. Son dönemde Adeno virüs de tırmanışa geçti. Bu da genç yaştakileri etkiliyor. Üst solunum yolunu etkileyen bir virüs. İlk defa karşılaşanlarda daha ağır bir tablo ortaya çıkıyor. Kuru öksürük, inatçı yüksek bir ateş, halsizlik, gözlerde kızarıklık olarak seyrediyor.”

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2 YAŞ ALTI İÇİN RİSKLİ

* Prof. Dr. Tevfik Özlü: “RSV önceden beri bildiğimiz, rastladığımız bir virüs. Solunum yolunda hastalık yapan ve en sık görülen virüsler arasında yer alıyor. İki yıl pandemi nedeniyle bu virüslerden uzak kaldığımız için bağışıklık sistemimiz biraz daha bu hastalıklara duyarlı hale gelmiş durumda. Bence en büyük risk iki yaşından küçük bebeklerde. Çünkü pandemi döneminde dünyaya gelmiş bebekler bu virüslerle karşılaşmadı, onların bağışıklık sistemi bu virüsleri tanımıyor ve onlara karşı bir bağışıklık geliştirmedi. O nedenle iki yaş altı bebeklerin bu tür hastalıklara yakalanma ve ağır seyretme riski biraz daha fazla olabilir. Sağlık Bakanlığı’nın solunum yolu virüsleriyle ilgili tarama sonuçlarına baktığımızda RSV ile ilgili panik yaratacak artış görmedim.”

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YOĞUN BAKIM DESTEĞİ

* Prof. Dr. Tevfiz Özlü, “Gerek RSV gerek COVID gerek influenza gerekse de diğer virüslerin neden olduğu hastalıklar genç, bağışıklık sistemi güçlü, kronik hastalığı olmayan kişilerde genellikle hafif seyreder, ciddi bir soruna yol açmaz ama 65 yaş üzeri ve özellikle influenza 5 yaş altında ağır seyredebiliyor. Özellikle kalp, akciğer hastalığı olanlarda ve bağışıklık sistemi baskılanmış olanlarda bu hastalıklar ağır seyredip, hastane yatışlarına, yoğun bakım desteğine ihtiyaç gösterebiliyor” uyarısı da yaptı.