İşte Rami oto pazarındaki dolu önlemi

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden dolu yağışı ve sağanak uyarılarının ardından oto pazarlarında araç satıcıları tedbir aldı. Dolu yağışıyla araçlarının zarar görmemesi için halı, muşamba ve hasır gibi çeşitli malzemelerle korunan otomobiller havadan fotoğraflandı.