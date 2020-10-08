MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİşte Rami oto pazarındaki dolu önlemi
GeriGündem İşte Rami oto pazarındaki dolu önlemi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ali AKSOYER/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 08.10.2020 - 13:07 | Son Güncelleme:

İşte Rami oto pazarındaki dolu önlemi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İşte Rami oto pazarındaki dolu önlemi
Abone Olgoogle-news

İstanbullular bugün yağması beklenen doluya karşı önlem alıyor. Eyüpsultan Rami'deki oto pazarında satıcılar da araçlarını doludan korumak amacıyla halı, muşamba ve hasır gibi malzemelerle otomobillerini örttü.

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden dolu yağışı ve sağanak uyarılarının ardından oto pazarlarında araç satıcıları tedbir aldı. Dolu yağışıyla araçlarının zarar görmemesi için halı, muşamba ve hasır gibi çeşitli malzemelerle korunan otomobiller havadan fotoğraflandı.

İşte Rami oto pazarındaki dolu önlemi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle