İşte pusuladaki sıralama

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Çekilişte YSK Başkanı Ahmet Yener, YSK üyeleri, cumhurbaşkanı adaylarının temsilcileri ile parti temsilcileri hazır bulundu. Fanuslardan birinde cumhurbaşkanı adayları, diğerinde ise seçime katılacak aday sayısı kadar numaralar vardı. Çekiliş sonucunda oy pusulasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 1, Memleket Partisi adayı Muharrem İnce 2, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 3, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan 4’üncü sırada yer aldı. Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan’da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan’da başlanacak. Seçmenler, hem cumhurbaşkanına hem milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa attıktan sonra oy verme işlemini tamamlayacak.

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BUGÜN ASKIDAN KALKIYOR

- Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle seçmen listeleri, güncellenmek üzere 20 Mart 08.00 itibarıyla ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarıldı ve itiraz süreci de başladı. Muhtarlık bölgesi askı listeleri bugün saat 17.00 itibarıyla askıdan kalkıyor. Depremzede seçmenler ise seçimde kendi illerinde veya taşınmak zorunda kaldıkları illerde oy kullanabilmeleri için adres değişikliği beyanlarını, 17 Mart saat 23.59’a kadar nüfus müdürlükleri ya da e-Devlet üzerinden yapmıştı.