İşte plaka kriterleri

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Basın Federasyonu’nda bir araya geldiği gazetecilere özetle şunları söyledi:

“TŞOF veya yetkili şoför odalarından alınan; harf ve rakamları standarttan kalın olsa bile mühür ve güvenlik işaretleri tam olan plakalar geçerlidir. Resmi yollarla alınmış bu plakaların, sadece harfleri kalın göründüğü için yenilenmesine gerek yoktur. Bu plakalar trafik denetimlerinde yasal kabul edilecek ve sürücülere herhangi bir ceza yazılmayacaktır. Plakada karekod bulunmaması, plakanın sahte olduğu anlamına gelmez. Geçerlilik için mühür ve güvenlik işaretleri yeterlidir. Üzerinde resmi mühür ve güvenlik işareti bulunmayan sahte plakaların basımı ve kullanımı suçtur. Mühürsüz ve standart dışı plakalar için denetimler 1 Nisan itibarıyla başlayacaktır.

AMAÇ CEZA YAZMAK DEĞİL

Bizim hiçbir zaman amacımız vatandaşımıza ceza kesmek, vatandaşımızı mağdur etmek değildir. Esas olan, vatandaşımıza doğruyu göstermek ve uygulamada birlik sağlamaktır. Mührün ve diğer güvenlik işaretlerinin bulunması, plakanın standartlara uygun ve geçerli olması için yeterlidir. Aynı şekilde, plakanın üzerinde yetkili kuruluşun mührü ve diğer güvenlik işaretleri mevcutsa, harf ve rakamlar normal standarda göre biraz daha kalın olsa bile bu plakalar geçerlidir. Araç sahiplerinin bu plakaları yenileme zorunluluğu yoktur. Trafik denetimlerinde de bu kalın harfli plakalar nedeniyle herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacaktır. Burada yetkili kuruluş Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’dur.

GÜVENLİK AÇIĞI YARATIYOR

Standart dışı APP plakalar; radar sistemleri, PTS (plaka tanıma sistemleri), KGS (kent gözetim sistemleri) ve EDS (elektronik denetim sistemi) gibi elektronik denetim altyapıları tarafından sağlıklı biçimde tespit edilememektedir. Bu da sahada ciddi bir güvenlik açığı ortaya çıkarmaktadır. Daha da önemlisi, bu zafiyetin art niyetli kişiler tarafından istismar edilmesi ihtimalidir. Bu konu bir plaka biçimi olmanın çok ötesinde; doğrudan doğruya güvenlik, kamu düzeni ve hukuk meselesidir. Uygulamada tereddüt oluşturan hususlar daha açık, daha anlaşılır ve daha yeknesak hâle getirilecektir. Sürücünün izleme ve kullanma alanındaki görüntü cihazlarına ilişkin husus da ayrıca değerlendirilmektedir. Bizim temel yaklaşımımız çok nettir; hakkaniyetli, hem vatandaşımızın gönlünü rahat ettiren hem de yollarda can güvenliğini koruyan dengeyi sağlamak.

BU BAYRAM DAHA AZ CEZA YAZILDI

(Maliye Bakanlığı’nın bütçeye gelir elde etmek için ceza kesilmesini istediği iddiaları) 29 yıllık kamu görevlisiyim. Maliye Bakanlığı’ndan bugüne kadar bir talep geldiğini hiç duymadım. Böyle bir şey söz konusu değildir. Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir ve böylesine hukuka aykırılık teşkil edecek bir duruma kimse tevessül etmez edemez. Geride bıraktığımız bayram tatilinde uygulanan ceza sayısı ve miktarlarına baktığımızda, son yıllardaki benzer bayram tatillerinde uygulanan ceza sayısı ve miktarının gerisinde kaldığının bilinmesini isterim. (Yollardaki hız tabelaları) Biz bu konuda bir yeknesaklık sağlanması için Ulaştırma Bakanlığımızla bir protokolü hayata geçirdik. Hız sınırı tabelalarını ve kafa karışıklığına yol açabilecek tüm işaret levhalarını tüm Türkiye’de elden geçirdik. Bu tür eleştiriye konu olan trafik işaret levhalarından toplam 102 bin 476’sı kaldırıldı. Ayrıca, kafa karışıklığını gidermek için 20 bin 805 yeni işaret levhası ilave edildi.”

ÇETELERİN TEPESİNE BİNECEĞİZ

- Bakan Çiftçi, 2026’yı “sokak çeteleriyle mücadele yılı” ilan ettiklerini anımsattı: “Gençlerimiz, çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Tek bir evladımızı dahi kaybetmeye lüksümüz yoktur. Bu noktada çocuklarımızı suça sürüklemeye çalışan bu çeteleşme faaliyetlerine karşı tavrımız nettir. Buradan açık ve net bir şekilde çağrıda bulunuyoruz. Yol yakınken dönsünler çünkü devletimiz bu konuda son derece kararlıdır. Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımıza talimatları verdim. Hepsinin tepesine bineceğiz. Operasyonlarımız artarak devam edecek. Geçen hafta Türkiye genelinde önemli bir operasyonla 358 kişiyi yakaladık ve adalete teslim ettik. Uyuşturucuyla mücadele konusunda da aynı kararlılığı sahaya yansıtacağız. Uyuşturucuyla ilgili konularda tavizsiz ve kararlı olacağız. Nefes aldırmayacağız.”

BEKÇİLERE POLİS GÖREVİ

- Bakan Çiftçi, polisin ağır çalışma koşullarını düzetmeye yönelik bir çalışmadan da söz ederek, “Ülkemiz genelinde görev yapan bekçilerin yalnızca gece saatlerinde görev yapmaları yerine, Valilik emir ve yönetimi altında ihtiyaç duyulan alanlarda da görevlendirilmelerine imkân sağlayacak bir düzenleme öngörüyoruz. Çarşı ve Mahalle Bekçilerimiz, illerde alınacak inisiyatif ile belirlenecek noktalarda nöbet görevi üstlenebilecekler. Ayrıca, bu dönem Polis Akademisi’nden 10 bin polis adayımız mezun oluyor. Eylül ayına göre planlanan mezuniyet takvimini haziran ayı başına çekeceğiz. Böylelikle, ülkemiz genelinde 12/36 saat çalışma düzenine geçeceğiz. Polisimizin çalışma şartlarını rahatlatacak ve motivasyonlarını yükseltecek düzenlemeleri hayata geçireceğiz” dedi.

BELEDİYELERE 1298 SORUŞTURMA İZNİ

- Bakan Çiftçi, belediyelere yönelik soruşturmalara ilişkin de şu bilgiyi verdi: “31 Mart 2024 seçimlerinden sonra İçişleri Bakanlığımızın ilgili birimlerince ihbar, şikayet ve özel teftişler kapsamında 3 bin 224 inceleme yürütülmüş, bunların bin 298’i hakkında soruşturma izni verilmiştir. Bunlardan 591’i AK Parti’li belediyeler. CHP’li 321, MHP’li 102, İYİ Parti’li 6, DEM’li 18 ve diğer partilerden 260 belediyeye yönelik soruşturma izni verilmiştir. Bu veriye göre, en fazla soruşturma izni verilen belediyeler AK Partili belediyelerdir. Yaklaşık yüzde 46’sına tekabül etmektedir.”

YAVAŞ İÇİN 6 SORUŞTURMA

- Çiftçi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili de “2019 yılından bu yana çeşitli iddia ve konularda toplam 49 araştırma / ön inceleme onayı verilmiş, Teftiş Kurulumuzca 22 ön inceleme raporu düzenlenmiştir. Bu ön inceleme raporlarında Yavaş hakkında 31 konuda; 6 “Soruşturma İzni Verilmesi” ne karar verilmiş, 6 soruşturma izninin 2’sini Danıştay bozmuştur” bilgisini aktardı.