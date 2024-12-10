Tel Rıfat 8, Münbiç 48 saatte alındı! İşte PKK'nın Münbiç'teki ölüm tankları... SMO komutanı CNN TÜRK'e konuştu

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Terör örgütü PKK, Suriye Münbiç'i terör yuvası haline getirdi, tüneller kazdı, yıllarca bölge halkına zulmetti ve kanlı saldırılar düzenledi. Ancak bu terör faaliyetleri Suriye Milli Ordusu'nun sadece 48 saat süren operasyonuyla yerle bir edildi. O kritik operasyonun başındaki SMO Müşterek Kuvvetler Komutanı Seyf Ebubekir, CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk ve Kameraman Şefi Ahmet Akpolat'a konuştu. İşte hem o özel röportajı hem de PKK’nın elinden alınan tanklar.

Terörden arındırılan bölgedeki son durumu anlatan Fulya Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

Suriye'nin kuzeyinde PKK-YPG'nin elinde sadece Amerikan ve Rus yapımı silahlar, mermiler değil aynı zamanda tanklar da vardı. İşte Suriye Milli Ordusu mensupları terör örgütü elindeki tankları da ele geçirdi. Rus yapımı olduğu söyleniyor. Bakın çok sayıda tank görüyoruz. SMO mensupları bu tankları ele geçirdi.

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"DIŞ GÜÇLERİN DESTEĞİ İLE SAHİP OLDUKLARI İMKANLAR"

Amerikan yapımı bir aracı görüyorsunuz. Ellerindeki olanakları görüyorsunuz. Teröristlerin elindeki dış güçlerin desteği ile sahip oldukları imkanlar. SMO mensupları adım atmadık yer bırakmadı. Bu silahlara el koydular.

"PKK'LI TERÖRİST SAĞ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ"

Bir terörist sağ olarak ele geçirildi. Gözaltına alınıp sorgusu yapılacak. SMO mensuplarının operasyonu devam ediyor. Bazen bir sızma girişimi olurken sağ ele geçiriliyorlar. Bakın bir kişi az önce yakalanıp kelepçelendi.

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Münbiç'teki operasyona 6 bin SMO askeri katıldı. Burada özel bir röportaj gerçekleştireceğiz ve SMO Müşterek Kuvvetler Komutanı Seyf Ebubekir ile son durumu soracağız.

SMO Müşterek Kuvvetler Komutanı Seyf Ebubekir şu ifadeleri kullandı;

Münbiç'i aldık ama tünellerde biraz terörist var. Operasyon devam ediyor. Tünelleri temizliyoruz. Münbiç özgürleşti. Münbiç'in altında bir şehir daha var. Gece-gündüz çalışıyoruz. Operasyonlar devam ediyor. Tüneller iki güne kalmayacak. Türkiye bizim cumhuriyetimiz. Operasyonlara Tel Rıfat'tan başladık. Çok başarılı bir operasyon oldu ve sekiz saatimizi aldı. Münbiç'i 48 saatte aldık. En zor bölgeyi aldık. Rejim düştü, PKK tek kaldı.

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