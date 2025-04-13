İşte Özel’in yeni ‘A Takımı’

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni Parti Meclisi (PM) ile ilk toplantısını yaptı. Özel, “A Takımı” diye nitelenen yeni MYK’sını oluşturmak üzere yaptığı ilk PM toplantısında her iki yanına Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından sonra gerçekleşen gösterilerde gözaltına alınıp tutuklanan ve önceki gün serbest bırakılan, “Her şey çok güzel olacak” sloganının sahibi Berkay Gezgin ile 2022 yılında trafikte 3 saldırgan tarafından öldürülen motokurye Samet Özgül’ün kardeşi Berna Özgül’ü oturttu.

UZGEL GİTTİ TAN GELDİ

Özel, yeni MYK’sında iki ismi değiştirdi. MYK’da İlhan Uzgel’in yerine emekli büyükelçi, İstanbul Milletvekili Namık Tan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olması beklenen Volkan Demir’in yerine de Mehmet Necati Yağcı geldi.

CHP’NİN YENİ MYK’SI

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◊ Selin Sayek Böke (Genel Sekreter)

◊ Ensar Aytekin (Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı)

◊ M. Gül Çiftçi Binici (Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı)

◊ Özgür Karabat (İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı)

◊ Gökan Zeybek (Yerel Yönetimler, Dirençli Kentler ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı)

◊ Gökçe Gökçen (Adalet Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı)

◊ Burhanettin Bulut (Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı)

◊ Deniz Yücel (Parti Sözcüsü)

◊ Aylin Nazlıaka (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı)

◊ Gamze Taşcıer (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı)

◊ Namık Tan (Dışişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı)

◊ Deniz Yavuzyılmaz (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı)

◊ Sevgi Kılıç (Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı)

◊ Yalçın Karatepe (Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı)

◊ Murat Bakan (İçişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı)

◊ Gülşah Deniz Atalar (Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı)

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◊ Suat Özçağdaş (Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı)

◊ Yankı Bağcıoğlu (Milli Savunma Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı)

◊ Zeliha Aksaz Şahbaz (Sağlık Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı)

◊ Pınar Uzun Okakın (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı)

◊ Erhan Adem (Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı)

◊ Mehmet Necati Yağcı (Ticaret Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı)

◊ Ulaş Karasu (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı)

EKİBİYLE ANITKABİR’DE

Olağanüstü kurultayda yeniden CHP Genel Başkanlığı’na seçilen Özgür Özel, yeni Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakan Özel, ardından İsmet İnönü’nün mezarını da ziyaret ederek çiçek bıraktı. Özel, imzaladığı Anıtkabir özel defterine de özetle, “Milletimiz sizin partinizden, sizin kurduğunuz cumhurbaşkanlığı makamına aday olan Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarımıza karşı darbe girişimine geçit vermemiştir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerini hâkim kılmak için her alanda ve her mekânda mücadele etmeye devam edeceğiz” yazdı.

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