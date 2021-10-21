İşte ormanları koruma planı

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Geçen yaz çıkan yangınlarla büyük zarar gören ormanları korumak için yeni bir plan devreye sokuluyor. “Ormanları korumada yeni dönem başlıyor” diyen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, detayları Hürriyet’e açıkladı:

ORMANA HAVUZ: Ormanlardaki yangın havuzu sayısını 4 bin 156’ya yükselttik.

VETERİNER: Yangına maruz kalan evcil ya da yaban hayvanların tedavisi için il ve ilçe müdürlüklerindeki veteriner arkadaşlar yangınlarda görev alacak.

YAZLARI GİRİŞ YASAĞI: 2020 yılı yangın sezonuna dikkat çekmek için başlattığımız kampanya sonucunda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ilk kez belli tarihler arasında ormanlara giriş ve ateş yakma yasağı uygulandı. Bu yaz da temmuz-ağustos ayında geçerli olan karar, son yaşadığımız büyük yangınlar neticesinde 31 Ekim’e kadar uzatıldı. Bu kararın bundan sonra her yangın sezonunda valiliklerce uygulanabileceğini düşünüyoruz. Maalesef vatandaşımızın büyük oranda ihmal ve dikkatsizliği sonucunda orman yangınları yaşanıyor. En büyük payı da mangal, kamp, çoban ateşi veya ormana atılan çöp gibi nedenler oluşturuyor.

YANGINA DAYANIKLI AĞAÇLANDIRMA: Akdeniz ekosisteminin kendi doğal yapısı gereği yanan bölgelerde kızılçam ormanları ve maki bitki formasyonundaki ağaçlar var. Yeni ormanlar kurulurken türler değiştirilmeyecek ancak tamamı kızılçamla da ağaçlandırılmayacak. Yeni alanlarda yapılacak ağaçlandırmalarda asgari yüzde 30 oranında yangına dirençli, aylantus, keçiboynuzu, gladiçya, dişbudak, defne, alıç, meşe gibi yapraklı orman ağacı türleri de kullanılacak.

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YANGINLA MÜCADELE BİRLİĞİ: Yangınlar sonrasında Akdeniz Orman Yangınları Mücadele Birliği kurulması planlanıyor. Ülkelerin kendi güçleri, yedek güçleri ve bunların ötesinde de birbirleriyle alışveriş yapabilecekleri, özellikle makine, teçhizat, hava aracı paylaşılabilecekleri bir birliğin kurulması önemli.

5 YANGIN UÇAĞI ALIYORUZ

Genel Müdür Karacabey, “2022 yılında 10 uçak, 55 helikopter kiralanması, 250 arazöz ve 5 amfibik uçak alımı planlandı. Bu yıl İHA sayımızı da 4’e çıkardık. 2021 yılında mevcut insan kaynağımıza ek olarak Orman Genel Müdürlüğümüz 2 bin 83 yangın işçisi alımı yaptı” dedi.