İşte ölümcül şüpheliler

İSTANBUL Fatih’te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal’ın (3) ölümlerinde ‘haşere ilacı’ şüphesi öne çıktı. Adli Tıp Kurumu’nun kesin raporu beklenirken, şüpheler ailenin kaldığı otelde tahtakurusu ve diğer haşerelere karşı yapılan ilaçlamadan etkilenmiş olabileceği yönünde. Savcılığın tespitlerine göre otel, 11 Kasım günü 17.00 sıralarında ilaçlandı. Anne Çiğdem Böcek ölmeden önce alınan ifadesinde otelden o gün 16.00 sırasında (yani ilaçlamadan bir saat önce) ayrıldıklarını söylemişti. Aile o gece rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmıştı.

İLAÇLAR DOSYADA

Hürriyet’in ulaştığı detaylara göre ilaçlamada iki ilaç kullanıldı. O ilaçların fotoğrafları da soruşturma dosyasına girdi. ‘ROK’ ve ‘Filit’ adlı ilaçlar literatürde ‘piretroid’ grubu böcek ilaçları olarak geçiyor. Genellikle ev ve işyerlerinde kullanıma uygun tasarlanmış ve piyasada kolayca bulunabilen ilaçlar olarak biliniyor. Hürriyet’in bu konuda görüşünü aldığı Dr. Nedim Uzun’a göre bu ilaçlar, solunum yoluyla yoğun maruz kalmaya bağlı olarak nadir de olsa öldürücü olabiliyor.

TOZ BİR MADDE VAR...

Oteli ilaçlayan DSS adlı ilaç şirketinin internet sitesinde müşterilerinden ‘memnuniyet’ göstergesi olarak gelen fotoğraflarda tahtakuruları ve diğer haşereler için kullanılan toz halindeki başka bir maddenin de görüntüleri var.

Uzmanlara göre bu toz neme ve suya karşı aşırı duyarlı, tesir mekanizması da toz haldeyken su ve nemle temas etmesiyle ‘fosfin’ gazını harekete geçiriyor. Bu gaz ilaçlanan bölgelere dağılarak haşereleri zehirliyor.

Otelin ilaçlanmasında kullanılan kimyasal madde örnekleri ve kutularının da ATK Kimya İhtisas Dairesince inceleneceği belirtildi. Ailenin zehirlendikten sonra taksiyle hastaneye gidiş anlarının görüntüleri de çıktı.

TAKSİCİ O GÜNÜ ANLATTI

Aileyi otelden hastaneye götüren taksici ifadesinde araçta çocukların şiddetle kustuğunu, hatta neredeyse “kan kusar” hale geldiklerini söyleyerek, Servet Böcek’in “Lütfen en yakın hastaneye bizi götür. Daha önce İstanbul’a geldiğimde de kolum kırılmıştı” dediğini anlattı.

SABIKA VAR LİSANS YOK

Soruşturmada 4 kişi tutuklandı, gözaltındaki 7 kişinin işlemleri sürüyor. Gözaltındaki ilaçlama şirketinin sahibinin oğlu S.K. ve otel sahibi H.O.’nun sabıkası çıktı. İlaçlama şirketi ise gereken lisansa sahip değil.

Şirket çalışanı D.C. ifadesinde geçen ağustosta da aynı oteli ilaçladığını, olay günü 101 no’lu odayı ‘Alfasc’ ve ‘Cypermetrin’ isimli ilaçlarla ilaçladığını, koku sızmalarını önlemek için kapıları bantladığını anlattı. İlaçlama şirketinin sahibi Z.K. ise 6 yıldır faaliyet gösterdiklerini belirterek “Herhangi bir eğitim sertifikam yok. İlaçları nerden aldığımı hatırlamıyorum. Şirketimin kusuru yok” dedi.