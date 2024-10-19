İşte öğretmenlerin yeni meslek kanunu

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Öğretmenlere uzman ve başöğretmenlik gibi unvanlar sağlayan ve öğretmenlerin kariyer basamakları ile eğitim sisteminde yapısal değişiklikleri kapsayan bir düzenleme olan Öğretmenlik Meslek Kanunu geçen hafta TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmişti. Dün de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanun ile birlikte öğretmenler için birçok yenilik hayata geçecek. İşte bazıları...

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ: Öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde belirlenen teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi, Milli Eğitim Akademisi tarafından verilecek. Öğretmenliğin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve değerleri içeren yeterlilik kriterleri bakanlıkça belirlenecek. Hazırlık eğitiminin süresi her biri 10-14 hafta olan dört dönemi kapsayacak. Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayan ve gerekli şartları taşıyanlar, Devlet Memurları Kanunu kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilecek. Üç yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler talepleri halinde görev yaptıkları yerdeki kadrolara atanacak. Adaylık süreci 1 yıldan az 2 yıldan çok olamayacak.

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ÜÇ KARİYER BASAMAĞI: Kanuna göre öğretmenlik mesleği; ‘öğretmen’, ‘uzman öğretmen’ ve ‘başöğretmen’ olmak üzere üç kariyer basamağından oluşacak. Öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan ve akademi tarafından uzman öğretmenlik için düzenlenen eğitimi tamamlayanlara uzman öğretmen unvanı verilecek. Uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olan ve benzer gerekli şartları sağlayanlar da başöğretmen unvanı alacak.

DİSİPLİN CEZALARI: Yeni kanunla öğretmen adaylarına uygulanacak disiplin cezaları ile bu cezalara karşılık gelen fiil ve davranışlar da belirlendi. Buna göre, kınama cezasını gerektiren durumlar arasında; eğitim öğretim ortamlarında yürütülen çalışmaların düzenini bozmak, bu çalışmalara geç gelmeyi veya erken ayrılmayı alışkanlık haline getirmek, sınavlarda kopya çekmeye teşebbüs etmek, hazırlık eğitimine mazeretsiz olarak toplam iki gün katılmamak gibi davranışlar yer alıyor.

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ÖĞRETMENE ŞİDDET CEZALARI ARTIYOR

Yeni kanunla eğitim çalışanlarının şiddetten korunması da amaçlanıyor. Buna göre MEB’e bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere karşı görevleri sebebiyle işlenen kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında cezalar yarı oranında artırılacak. Bu suçların işlenmesi halinde hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak.