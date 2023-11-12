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İşte öğretmen önlükleri... MEB 24 Kasım’da hediye edecek

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#MEB#Milli Eğitim Bakanlığı#Yusuf Tekin
İşte öğretmen önlükleri... MEB 24 Kasım’da hediye edecek
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2023 07:00

Ağustosta yayınlanan MEB genelgesiyle öğretmenlerin önlük giymelerinin teşvik edileceği söylenmişti. Bakan Tekin de 24 Kasım’da öğretmenlere önlük hediye edileceğini açıkladı. O önlükler, Ankara Olgunlaştırma Enstitüsü’nde tanıtıldı.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından geçtiğimiz ağustos ayında 81 ildeki milli eğitim müdürlüklerine 2023-2024 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dair bir genelge gönderildi. Genelgede öğretmenlerin, öğrencilere rol model olması için önlük giymelerinin teşvik edileceği maddesi yer aldı. Konu ile ilgili tüm okul müdürlüklerine gönderilen yazıda “Bakanımız Yusuf Tekin tarafından bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerimize ‘öğretmen önlüğü’ hediye edilecek” denildi. Forma talep eden öğretmenler eylül ayında form doldurdu ve beden ölçüleri alındı. MEB tarafından yapılan açıklamada, Bakanlık Bilişim Sistemleri üzerinden 900 bin öğretmenin önlük temini için başvuruda bulunduğu belirtildi.

İşte öğretmen önlükleri... MEB 24 Kasım’da hediye edecek

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OKULÖNCESİNE BALONLU

 - Okulöncesi eğitim öğretmenleri için tasarlanan önlüklerde ayrıca renkli balonlar da yer aldı.

İşte öğretmen önlükleri... MEB 24 Kasım’da hediye edecek

YAKADA AY YILDIZ

- Model öğretmenler üzerinde tanıtılan beyaz önlüklerin yakasındaki ay yıldız dikkat çekti.

İşte öğretmen önlükleri... MEB 24 Kasım’da hediye edecek

ZORUNLU DEĞİL

- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuyla ilgili daha önce 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık ve Değerlendirme Toplantısı’nda yaptığı açıklamada önlük kullanımının zorunlu olmadığına dikkat çekmiş ve “Nihayetinde hem öğrencilerimizin hem velilerimizin hem de öğretmenlerimizin büyük çoğunluğunun talebi doğrultusunda böyle bir uygulama başlatıyoruz. Bu konuda bir zorunluluk yok, teşvik ediyoruz” demişti.

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#MEB#Milli Eğitim Bakanlığı#Yusuf Tekin

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