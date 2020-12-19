Sofuoğlu'nun 'fuhuş evleri' sözleri tepki çekince 'Öyle demedim' demişti! Kelime kelime çıkardık

Ebubekir Sofuoğlu: Ben üniversitede 27 senedir çalışıyorum. Son 1-2 senedir derslerin bu denli boş olduğunu görmedim. Efendim üniversite şehirleri geliştiriyormuş da falan da filan da. Yalan. Böyle bir şey yok. Üniversitenin şehirleri geliştirdiğinin göstergesi ne olur? Laboratuvarlar artar, kütüphaneler artar, araştırma merkezleri efendim araştırma enstitüleri artar. Gidin bakın üniversitelere. Bütün Türkiye’de üniversitelerin yerleştiği yerler Nişantaşı’na döndü. Biz kanalizasyonu bile ıslah edilmemiş bir yerden yürür giderdik kampüse gitmek için. Serdivan Sakarya’ya gelsin, görsünler.

Sabri Balaman (sunucu): Z kuşağına biraz değinelim mi?

Hüsamettin Aslan (gazeteci-yazar): Üniversitelerin o yapıların gelişmesinde filan….

Sofuoğlu: Yapılar ama Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı neredeyse fuhuş evleri.

Aslan: Yok hocam, yapmayın!

Sofuoğlu: Ben. Tabii canım. Gördüğüm var hocam.

Aslan: Hocam genelleme en azından yapmayın.

Sofuoğlu: İstisna değil, istisna değil. Ve ben derse devamları söylüyorum. Bakın derse devam yüzde 30, yüzde 40. Şimdi internet üzerinden ders veriyoruz. Dersi anlattığım sırada dinleyenleri de görebiliyorum, daha sonra imkânı olup katılamayanlar olabilir.

Balaman: Biraz ağır oldu hocam, yani...

Sofuoğlu: Bakın dolduruyorum. Bakın ne diyorum. E ne yapayım ben şimdi? Yok ya her şey çok güzel mi diyeyim? Gördüklerim var.

Aslan: Hocam güzel demeyin…

Sofuoğlu: Apartlar. Gelin gezdireyim o zaman. Apartları anlattırayım. Oradaki komşuları gezdireceğim. Komşular size söyleyecek, emlakçılar size söyleyecek.

Balaman: Peki.

Sofuoğlu: Emlakçılar. Bakın bir şey daha söyleyeceğim. Bakın. Ben 27 senedir üniversitede ders veriyorum ve derse kesinlikle devam alırım. Yüzde 60-70 doluluk olurdu.

Balaman: Pandemi öncesi mi sonrası mı?

Sofuoğlu: Öncesinde. Şimdi pandemiyi de söylüyorum. Ben 50 kişilik sınıflarda 20-25 kişiyle ders yapıyorum. Ya ben bunun öncesini de biliyorum. Gelin ben size o Sakarya’nın Nişantaşı, Serdivan’ı göstereyim. Gelin kendi gözlerinizle görün. Bunu görmezsek gelecek neslin…

Balaman: Peki hocam Z kuşağına değinelim mi birazcık?

Sofuoğlu: Z kuşağı bir tane fenomen bir hareket yaptı mı a bu, işte Z kuşağı bu.

Aslan: Yapmayın, kurban olayım ya böyle yapmayın hocam. Kitleleri peşinden sürükleyici iyi ya da kötü bir figür vardır ama o kitlenin tamamını böyle kötü kelimelerle tabir etmek... Bence ben inanmıyorum sizin de böyle düşündüğünüze ama mutlaka gördüğünüz bir şeyler vardır. Ama ben orada bir tabirinize eleştiri getirmek isterim.

Sofuoğlu: Gelin misafirim olun. Komşulara sorun, emlakçılara sorun. Üniversitenin konuşlandığı. Ben sadece Sakarya’da bunları görmedim ki. Konya mutaassıp bir yer bilinir. Gidin Konya’nın Bosna Hersek Mahallesi var. Gidin kendi gözlerinizle görün.

Aslan: Ama hocam fuhuşla tanımlamak da doğru değil hocam ya.

Sofuoğlu: Fakat kontrol bunların elinde (telefonu gösteriyor). Fuhuş bunlardan bir tanesi.

Aslan: Katılmıyorum hocam ağır bir tabir bu.