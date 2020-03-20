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Musa KESLER
Haber Giriş: 20.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: İşte Türkiye'de koronavirüs hastalarının tutulduğu odalar

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Son dakika haberi: İşte Türkiye'de koronavirüs hastalarının tutulduğu odalar
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KORONAVİRÜS tedavisi gören hastaların tutulduğu ‘izolasyon odaları’nın fotoğrafları ortaya çıktı.

Koronavirüs mücadelesinde ön cephede ‘referans hastane’ olarak adlandırılan hastaneler var. Türkiye’nin dört bir tarafında özel olarak donatılan bu hastanelerin en önemli bölümü ise izolasyon odaları...

Bu odalarda koronavirüs test sonucu pozitif çıkan hastalar kalıyor. Hürriyet’in ulaştığı fotoğraflardaki odaların en temel özelliği ‘negatif basınçlı’ olması.

’Negatif basınçlı’ izolasyon odalarına kurulan sistemle, odanın havasının hastane içinde resirküle (tekrar dolaşması) olması engellenerek, hava hastane dışına veriliyor. Odalara sadece görevli tıbbi personel girebiliyor.

Son dakika haberi: İşte Türkiyede koronavirüs hastalarının tutulduğu odalar


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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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