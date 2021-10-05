İşte o market! Tarım Kredi Kooperatifi marketini inceledik

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün İstanbul’daki evinin yakınında bulunan Tarım Kredi Kooperatifi’nin satış mağazasına gitmişti. Yaklaşık yarım saat süren alışveriş sırasında vatandaşlar ve çalışanlarla sohbet eden Erdoğan, çıkışta “Tarım Kredi Kooperatiflerimizin buradaki gördüğünüz gibi market, çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun” demişti.

Erdoğan’ın ziyaret ettiği Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında bir süpermarkette satılan her ürün mevcut. Gıda, sebze, meyve, kasap ve fırın bö-lümleri bulunan mağaza 600 metrekare alana sahip. 10 çalışanı bulunan mağazada günün her dakikası müşteri görmek mümkün. Mağaza yöneticileri Tarım Kredi Kooperatifleri’nin diğer marketlere göre ortalama yüzde 5 oranında daha ucuz olduğunu söyledi.

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MÜŞTERİLER MEMNUN

Mağazada alışveriş yapan Gülşen Narlı, “Kooperatif olduğu için ürünler daha güven verici. Fiyatları da nispeten daha ucuz. 30’lu yumurta dışarıda 30 lira civarında. Bu markette 23 lira 80 kuruşa satılıyor” dedi. Markete alışverişe gelen Süleyman Tekelli ise “Et ürünlerini bu marketten alıyorum. Taze oluyor. Bir de güvenilir. Et ürünlerinde fiyat çok değişmiyor. Ama taze olduğu için geliyorum. Bunun yanında bakliyatlar biraz uygun” diye konuştu.

İlk şubesi 2017’de açılan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: “Market, Türkiye genelin-de 46 il, 195 ilçede hizmet vermektedir. 2020 sonunda 162 olan mağaza sayısı, eylül itibarıyla 483’e ulaşmıştır. Yıl sonuna kadar 1000’e yakın mağaza açarak perakende sektöründe zirveye ilerlemektedir.”

FİYATLAR

* 1 kg buğday unu: 4.50 lira

* 1 kg kırmızı mercimek: 12.25 lira

* 1 kg yeşil mercimek: 11.50 lira

* 1 litre UHT süt: 4.75 lira

* 1 kg toz şeker: 5.70 lira

* 30’lu yumurta: 23.80 lira

* 1 kg Osmancık pirinç: 13.50 lira

* 1 kg soğan: 1.65 lira

* 1 kg biber: 8.95 lira

* 1 kg yeşil fasulye: 12.50