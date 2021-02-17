MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİşte o katil
GeriGündem İşte o katil
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 17.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İşte o katil

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İşte o katil
Abone Olgoogle-news

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis’te düzenlenen özel oturumda Gara’da 13 vatandaşı şehit eden PKK’lı teröristin kimliğini açıkladı.

Bakan Akar, ‘Sorej’ kod adlı Kamuran Ataman isimli hainin turuncu listede arandığını bildirdi. Bakan Akar, teröristin 2017’den önce Beytüşşebap bölgesinde birçok katliama katıldığını, son olarak hastalandığı ya da yaralandığı için Derik’ten Gara’ya gönderildiğini söyledi. Akar, operasyon sırasında teslim olan PKK’lının ifadesine göre, terörist Ataman’ın 13 vatandaşın şehit edilmesinden sorumlu olduğunu kaydetti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi