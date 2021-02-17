İşte o katil

Bakan Akar, ‘Sorej’ kod adlı Kamuran Ataman isimli hainin turuncu listede arandığını bildirdi. Bakan Akar, teröristin 2017’den önce Beytüşşebap bölgesinde birçok katliama katıldığını, son olarak hastalandığı ya da yaralandığı için Derik’ten Gara’ya gönderildiğini söyledi. Akar, operasyon sırasında teslim olan PKK’lının ifadesine göre, terörist Ataman’ın 13 vatandaşın şehit edilmesinden sorumlu olduğunu kaydetti.