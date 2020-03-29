İşte o katil

Rize’de boşandığı Hatice Kurt’u (46), caddede yürüdüğü sırada, sosyal medya hesabı açtığı gerekçesiyle başından tabancayla vurarak öldüren Ali Rıza Havuz’un (61) 3 farklı sosyal medya hesabı olduğu belirlendi. Havuz’un sosyal medya hesaplarından birinde, 23 Mart günü, “Emek verdiğin insanlar bir gün seni harcadığında işte o zaman değişirsin” paylaşımı yaptığı görüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Rize Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgusu tamamlanan Ali Rıza Havuz, dün sabah saatlerinde güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Havuz ile beraberindeki 2 polis memurunun koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven taktığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

Rize’nin Cumhuriyet Caddesi’nde önceki gün 15.00 sıralarında ablasıyla yürüyen Hatice Kurt’a, boşandığı Ali Rıza Havuz, tabancayla ateş etmişti. Başından vurularak ağır yaralanan Kurt, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olay anında caddeden geçen polis ekibi, Ali Rıza Havuz’u yakalayarak gözaltına almıştı.