İşte koordinatör evde zorba

İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan boşanma davasına göre büyük bir holdingde genel koordinatör olarak çalışan M.Ü. ile H.Ü. 2020’de evlendi. Çiftin evliliğinden bugün 3 yaşında olan bir çocuğu dünyaya geldi. İddiaya göre H.Ü., evlendiği ilk günden beri eşi M.Ü.’nün psikolojik, fiziksel, ekonomik ve sözlü şiddetine maruz kaldı. Her seferinde eşinin özür dilemesi ve pişman olduğuna dair sözlerine inanan H.Ü. evlilik birliğinin devamı için elinden geleni yaptı. Ancak eşiyle her barıştığında şiddetin boyutu daha da arttı. Defalarca çocuğunun gözleri önünde şiddete maruz kalan H.Ü. “Seni geberteceğim, sonun diğer kadınlar gibi olacak, seni yok ederim kızım, cehennemi yaşatırım size” şeklinde M.Ü.’den ölüm tehditleri aldı. Eşine her fırsatta hakaret etmekten geri durmayan M.Ü. “Eski karım insandı, sen insan mısın?” şeklinde konuşarak kıyaslamalarda bulundu.

‘FIÇI GİBİSİN KİBİRLİ TANKER’

H.Ü.’nün avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, M.Ü.’nün müvekkilinin kilolarıyla sürekli dalga geçtiğini belirtilerek özetle şunlara yer verildi: “M.Ü. adlı koca, ‘Damacana gibisin, cips yemekten tanker oldun tanker, aynaya bak fıçı gibi oldun, sağa sola dönemiyorsun, kendini güzel sanıyorsun kibirli tanker, çık git’ diye konuşarak müvekkili sürekli aşağılamıştır ve çocuğu ile evden kovmuştur. Çocuğun yanında tartışmalar çıkaran M.Ü., müvekkili yine defalarca kez darp etmiştir. Müvekkil, moraran ve yaralanan kolunun videosunu çekmiştir. Müvekkil, eşinin bir kadınla mesajlaşmalarını görmüştür. Eşinin kadına dağ kulübesinde kalarak yıldızları izlemeyi teklif ettiğini cep telefonundaki mesajlardan gören müvekkil, hayatının şokunu yaşamıştır. Sistematik olarak şiddete maruz kalan müvekkil, ailesinin yanına sığınmıştır. Eşinin yine özürler dilemesi üzerine eve geri dönen müvekkil, M.Ü.’nün annesiyle mal kaçırmaya yönelik mesajlaşmalarını görmüştür. Tarafların boşanmasını istiyoruz. Evlilik birliğini yalnızca iş hayatından ibaret gören, müvekkili aldatan, şiddet uygulayan, tehdit ve hakaretlerde bulunan ve aşağılayan M.Ü.’nün 8 milyon lira tazminata hükmedilmesini istiyoruz. Çocuğun velayetinin anneye verilmesini ve M.Ü.’nün 150 bin lira nafaka ödemesini talep ediyoruz.”