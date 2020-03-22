İşte Konya'nın korona polisi

Özel ekip hem umreden dönenlerin kaldığı yurt çevresinde nöbet tutuyor hem de şehirde karantinaya aykırı davranıldığına dair ihbarlarda sağlık ekipleriyle birlikte kontrole gidiyor. Ekiplerin giydiği laboratuvar tulumları her gün değişiyor. Adana’da da maske ve eldivenle tedbir alan polis ekipleri, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyarmak için kapı kapı gezip broşür dağıttı.