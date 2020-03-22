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Musa KESLER
Haber Giriş: 22.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

İşte Konya'nın korona polisi

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
İşte Konya'nın korona polisi
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Konya Emniyet Müdürlüğü, koranavirüse karşı özel kıyafet ve ekipmanlarla donatılmış bir polis ekibi oluşturdu.

Özel ekip hem umreden dönenlerin kaldığı yurt çevresinde nöbet tutuyor hem de şehirde karantinaya aykırı davranıldığına dair ihbarlarda sağlık ekipleriyle birlikte kontrole gidiyor. Ekiplerin giydiği laboratuvar tulumları her gün değişiyor. Adana’da da maske ve eldivenle tedbir alan polis ekipleri, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyarmak için kapı kapı gezip broşür dağıttı.

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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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