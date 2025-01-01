İşte kolide bulunan maymun yavrusu Fıstık'ın son durumu

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Antalya'da Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Ankara'dan otobüsle gönderilen bir koli, x-ray cihazından geçirilirken içinde "Rhesus" türü maymun yavrusu olduğu fark edildi.
Maymun yavrusu, veteriner kontrolünün ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na teslim edilerek karantinada tutulmaya başlandı.
Kendisine ayrılan özel alanda ziyaretçilerin uzaktan izleyebildiği 3-4 aylık dişi maymun, veterinerler tarafından yakından takip ediliyor.
Sebze, kuruyemiş ve yumurtadan oluşan özel diyetle beslenen yavru maymunun fiziksel gelişimi için de karantina kafesine ipli merdivenler ve kütüklerden oluşan küçük parkurlar konuldu.
Ziyaretçilerin merakını çeken yavrunun özellikle sabah saatlerinde beslendiği anlar ilgi odağı haline geldi. Maymun yavrusu, sevimli hareketleriyle doğal yaşam parkının gözdesine dönüştü.
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Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, AA muhabirine, maymuna daha önce verilen "Minik" adını, fıstığı çok sevmesi nedeniyle "Fıstık" olarak değiştirdiklerini söyledi.
"Fıstık"ın iştahının çok iyi olduğunu dile getiren Arsun, karantina sürecinin bitmesinin ardından Rhesus maymunu sürüsüyle birleştireceklerini ve orada daha mutlu bir hayat yaşayacağını kaydetti.