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Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
Haber Giriş: 17.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

İşte kene için uyarılar

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
İşte kene için uyarılar
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- Keneye kolonya dökmeyin- Üzerinde sigara söndürmeyin- Vücudu örten giysiler giyin

Sağlık Bakanlığı piknik yapanların, çiftçilerin, hayvancılık yapanların, kasapların, mezbaha çalışanlarının, veteriner hekimlerin, sağlık personelinin, laboratuvar çalışanlarının, hasta yakınlarının KKKA tehlikesi altında olduğuna işaret ederek şu uyarılarda bulundu:

KENEYİ HEMEN ÇIKARIN

“Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara giderken vücudu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı. Kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmeli. Kene yönünden riskli alanlardan dönüldüğünde vücutta (kulak arkası, koltuk altları, kasıklar ve diz arkası dahil) kene olup olmadığı kontrol edilmeli. Kene tutunmuş ise hiç vakit kaybetmeden vücuda tutunduğu en yakın yerden tutarak uygun bir malzeme ile (bez, naylon poşet, eldiven gibi) çıkarmalı. Kene ne kadar erken çıkarılırsa hastalığın bulaşma riskinin de o kadar azalacağı unutulmamalı. Hastalık hayvanlarda belirti göstermeden seyrettiğinden hayvanların kanlarına, vücut sıvılarına veya dokularına çıplak el ile temas edilmemeli. Hasta ile temas eden kişiler gerekli korunma önlemlerini (eldiven, önlük, maske, vb.) almalı.

GÖRÜLEN BELİRTİLER

Ateş, üşüme-titreme, baş ağrısı, kas ağrıları, halsizlik, bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, fotofobi (ışık hassasiyeti), ağır hastalarda şuur bulanıklığı, huzursuzluk, uyuma hali, çöküntü hali, bezginlik, gövde, kol ve bacaklarda morluklar, burun kanaması, dışkıda ve idrarda kan, hastalığın belirtileri arasında yer alıyor.”

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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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