İşte kazalardaki can kaybı nedenleri

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Resmi verilere göre Türkiye’de, 2020-2024 arasında kasten öldürme, maddeye bağlı ölüm ve terör saldırılarında sivillerin hedef olması gibi asayiş olayları sonucunda 11 bin 717 vatandaş yaşamını yitirdi. Buna karşın aynı dönemde 28 bin 356 kişi trafik kazalarında öldü.

YÜZDE 47’Sİ AŞIRI HIZ: Geçen yıl meydana gelen kazalarda yüzde 47 ile neredeyse yarıya yakın oranında temel neden hız ihlali oldu. Aşırı hızı yüzde 17 ile hatalı sollama, makas atma gibi şerit ihlalleri, yüzde 8 oranında arkadan çarpma, yüzde 7 geçiş önceliğine uymama, yüzde 3 dönüş korullarına uymama, yüzde 2 kırmızı ışık ihlali takip etti. Geçen yıl günde ortalama 17.4 kişi trafik kazalarında öldü.

HATALI SOLLAMA: Hatalı sollamada geçen yıl günde ortalama 3.6 vatandaş yaşamını yitirdi. 2019’daki kazalarda hatalı sollama sonucu ölümler bin 85 kişi iken, 2023’te bin 291, 2024’te bin 315 kişi oldu.

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KAVŞAK KAZALARI: Bu kazalar geçen yılki can kayıplarının yüzde 7.2’sini oluşturdu. Geçen yıl 555 kişi, yani günde ortalama 1.5 vatandaş bu nedenle yaşamını yitirdi. Kavşaklarda meydana gelen kazalar 2019’da 44 bin 51 iken, yıllar içinde ortalama 50 bine yükseldi ve geçen yıl sıçramayla 77 bin 606 kaza oldu. Geçiş önceliğine uymayanlara verilen ceza sayısı da 2019’da 65 bin 680 iken, 2023’te 101 bin 605’e, 2024’te 118 bin 588’e çıktı.

DUR İHTARINA UYMAYANLAR: Geçen yıl bu nedenle 268 kaza oldu. ‘Dur’ ihtarına yapılan ihlaller sonucu son 6 yılda 9 güvenlik görevlisi şehit, 16 güvenlik görevlisi gazi oldu. Aynı dönemde bu kazalarda 29 vatandaş yaşamını yitirirken, bin 955 kişi de yaralandı. 2024’te günde ortalama 790 alkollü sürücü yakalandı.