İşte Kartalkaya'da yangına sebep olan ihmaller... 79 kişi alarm çalışmadı diye mi öldü?

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Yapı uzmanı Dr. Ahmet Bal'ın, Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin açıklamaları şu şekilde:



Burada tabii ki şunu söylememiz lazım. Öncelikle derin bir üzüntü duyuyorum bu olaydan dolayı. Otelin ana konstrüksiyonu betonarme, dış cephesinde ise ahşap bir kaplama söz konusu. Burada tabii ki otelin iç dizaynında siz dayanıklı malzeme kullanabilirsiniz. Bu tabii ki önemlidir. Ama asıl mesele yangın kaçış koridorlarının ve yangın merdivenlerinin kesinlikle ve kesinlikle yanmaz malzemelerle dizayn edilmesidir. Yani bu mimari tasarımda ilk öğretilen şeydir.

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"KAÇIŞ NOKTASINA 20 ADIM OLMALI"



Esasında tabii ki burada kumaşlar da var. Yani kullanmak zorunda olduğunuz malzemeler olabilir iç mimaride. Ama buradaki asıl kritik nokta insanların odalarından kaçış mesafesine yani kaçış noktasına 20 adımda ulaşabilmesi gerekir. Ve kaçış koridorunun ve yangın merdiveninin içinin kesinlikle ve kesinlikle yanmaz malzemelerle korunur olması lazım.



- Yangının aniden büyümesi ve alev almasında içerideki kullanılan ahşap kaplamanın etkisi olmuş mudur? Dışarıdaki ahşap kaplamanın etkisi olmuş mudur?



Kesinlikle olmuştur. Dışarıdaki kaplamanın da etkisi olmuştur. Şunu eklemek istiyorum bu konuyla ilgili. 2017'de biliyorsunuz İngiltere'de Greenfield Kulesi'nde bir yangın meydana geldi. Ve burada da 72 kişi hayatını kaybetti. Bu gökdelen 24 dört katlıydı ve dış cephesi daha sonrasında yani bina yapıldıktan bir süre sonra yanıcı nitelikte bir malzemeyle değiştirildi. Buradaki insanlar maalesef dış cephe yüzünden vefat ettiler.

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- Bu gibi yapılarda yanıcı madde kullanmak yasak mı?



Bunlar yönetmeliklerimizde yer alıyor. Özellikle yangın kaçış koridorları ve yangın merdivenlerinin tamamında bu malzemeleri kullanmamız yasak.



- Onların dışında yani yangın kaçış koridorları ve yangın merdivenleri dışındaki alanlarda yanıcı malzeme kullanmak serbest mi?



Belli sınırlamalar var. Bu tabii sınıflamaya bağlı. Örneğin otel, hastane, üniversite gibi insanların yoğun olduğu mekanlarda yine bunlarla ilgili sınırlamalarımız var. Yani belli sınırlamalar var.

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YALITIM MALZEMELERİ YANGININ ŞİDDETİNİ Mİ ARTIRDI?



Mesela ben bir konuya daha vurgu yapmak istiyorum. Özellikle ısı yalıtımı diye Türkiye'de birçok binanın etrafını petrol türevli malzemelerle kaplıyorlar. Ya da alüminyumla kaplıyorlar. Bu durum da aslında yangın durumunun öncelenmediğini gösteriyor.



- Bunun bir standardı yok mu?



Bir standart, sınırlamalar var. Hatta Türkiye'deki bu standart dünyadaki standartların da üzerindedir. Yani yönetmeliklerimiz bu konuda çok nettir. Hatta ben şunu da söylemek istiyorum buradan. Burada asıl mesele, yani biz mimarlık öğrencilerine, inşaat mühendisliği öğrencilerine okula geldikleri ilk andan itibaren ilk öğrettiğimiz şey yangın, deprem gibi durumlarda, afet durumlarında bir kaçış planlarının olmasını yapıyı buna göre tasarlamaları gerektiğini öğremek oluyor.