İşte kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği iller

SİVAS

Sivas'ın İmranlı ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



İmranlı Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi.

Kar nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği ifade edilen açıklamada, ilçe genelindeki tüm okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

Zara ilçesinde de taşımalı eğitim yapan okullarda, kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

KAYSERİ

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün Pınarbaşı ilçesindeki tüm okullar tatil edildi.

BİNGÖL

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün için ara verildi.

Karlıova'da yoğun kar yağışı etkili olurken, kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

ERZİNCAN

Erzincan'ın Refahiye ile Ağrı'nın Hamur ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı sistemle eğitime bir gün ara verildi.

​Refahiye Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Refahiye ilçemizde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında olan öğrencilerin eğitimine bir gün ara verilmiştir" denildi.

Hamur Kaymakamlığı da yoğun fırtına ve tipi nedeniyle yolların kapandığı gerekçesiyle köy okulları ile taşımalı sistemle eğitim gören öğrencilerin eğitimine bir gün ara verildiğini bildirdi.

Ayrıca merkez ilçedeki taşıma kapsamındaki öğrencilere öğleden sonra okullar tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ilçedeki taşıma kapsamındaki öğrencilerimize öğleden sonra tatil edilmiştir” denildi.

AĞRI

Ağrı'nın Hamur ilçesinde köy okullarında ve okullarına taşımalı olarak gelen öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise kar yağışı ve tipi nedeniyle köy okullarında ve taşımalı gelen öğrenciler için eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

ERZURUM

Erzurum’un Tekman ilçesinde fırtına ve tipi nedeniyle eğitime bir gün süre ile ara verildi.





