Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, gün gün açıkladı: 30 dereceleri göreceğiz... ‘Kuzey Afrika üzerinden sıcak hava dalgası geliyor’

Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2025 11:59
Nisan ayı bu yıl alışılmadık şekilde serin ve yağışlı başladı. Bazı bölgelerde kar yağışı bile görülürken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına indi. Ancak bugünden itibaren tablo değişiyor. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkilerini ve İstanbul başta olmak üzere gün gün hava sıcaklıklarında yaşanacak değişimi anlattı.
Nisan ayı, bu yıl alışılmışın dışında bir tabloyla karşımıza çıktı. Ayın ilk haftası, beklenenin aksine oldukça serin ve soğuk geçti. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretti; öyle ki bazı bölgelerde kar yağışları bile gözlendi. Ancak ikinci haftayla birlikte, hava yavaş yavaş mevsim normallerine yaklaşmaya başladı. Artık ısınma sürecine adım adım geçiyoruz.EGE VE AKDENİZ’DE 30 DERECELERİ GÖRECEĞİZ
“Dün itibarıyla, soğuk hava dalgası Doğu bölgelerimizden başlayarak yurdu terk etmeye başladı” diyen Meteoroloji Mühendisi Adil Tek “Batı kesimlerde ve İç Anadolu’nun bazı noktalarında sıcaklık artışı hissedilmeye başlandı bile. Özellikle perşembe gününden itibaren Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceğiz. Bu sıcak hava dalgası çok aşırı bir ısınma getirmeyecek gibi görünüyor, ancak genel olarak sıcaklıklar mevsim normallerinin 1-2 derece üzerine çıkacak” ifadelerini kullandı.
Bununla birlikte, Ege’nin bazı şehirlerinde ve Akdeniz bölgesinin belirli kesimlerinde sıcaklığın 30 derecelere kadar ulaşabileceğinin altını çizen Adil Tek, “Özellikle Manisa ve Aydın gibi Ege illerinde bu sıcaklık artışı daha belirgin hissedilecek. Marmara Bölgesi’nde böyle yüksek sıcaklıklar beklenmese de Akdeniz kıyılarında kayda değer bir ısınma yaşanabilir. İç kesimlerde sıcaklık artışı daha belirgin olacakken, sahil bölgelerinde deniz suyu hâlâ serin olduğu için kıyı şeridinde hava biraz daha ılımlı hissedilebilir”
şeklinde konuştu.GECE SICAKLIKLARI DA ARTIYOR
Gece sıcaklıklarının da yavaş yavaş yükselmeye başladığına dikkat çeken Adik Tek, “Geçtiğimiz günlerde 4-5 dereceye kadar düşen gece değerleri, şu sıralar 9-10 derece seviyelerine ulaşmış durumda. Önümüzdeki hafta itibarıyla ise termometreler geceleri 11 ila 13 dereceyi gösterebilir. Bu yükseliş, doğanın uyanışıyla birlikte baharın artık kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladığını gösteriyor” dedi.
Artan sıcaklıklarla birlikte, atmosferde toz taşınımı da etkisini göstermeye başlayacak. Adil Tek, “Özellikle yarından itibaren Marmara ve Ege bölgelerinde, Afrika kökenli sıcak hava dalgasıyla birlikte çöl tozlarının da taşınması bekleniyor. Bu tozlar Fas, Libya ve Tunus üzerinden ülkemize ulaşacak. Toz konsantrasyonunun çok yüksek seviyelerde olması beklenmiyor; ancak yine de açık alanlardaki araçlarda toz birikmeleri görülebilir. Özellikle toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların dikkatli olması, gerekirse maske kullanmaları öneririm. Gözlerde yanma, burun akıntısı gibi alerjik etkiler görülebilir” ifadelerini kullandı.
İSTANBUL’DA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul’da hava durumu da adım adım ısınıyor. Adil Tek, 17–20 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da beklenen hava durumuna dair şu tahminlerin altını çizdi:Harita: B.U.KRDAE Meteoroloji Lab 19 Nisan Cumartesi:
17 Nisan Perşembe: İstanbul’da yağış beklenmiyor. Hava genel olarak parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 14-15 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde ise termometreler 7 dereceye kadar düşebilir.
18 Nisan Cuma: Balkanlar üzerinden gelen bir yağışlı sistem Türkiye’ye yaklaşıyor ancak İstanbul’u teğet geçecek. Yani cuma günü de şehirde yağış beklenmiyor. Havanın biraz daha ısınmasıyla birlikte gündüz sıcaklıkları 19 dereceye kadar yükselecek. Güneş yüzünü daha net göstermeye başlayacak.
İç Anadolu’nun kuzey kesimleri ile Batı Karadeniz bölgesinde yerel yağışlar görülebilir. Marmara Bölgesi'nin doğusunda, özellikle Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde de yağış ihtimali yüksek. İstanbul’da ise hava sıcaklığı 22-23 dereceye kadar çıkacak. Genel olarak bahar havası hâkim olacak.20 Nisan Pazar:
Yağışlı hava Karadeniz’in doğusuna doğru ilerleyecek. İstanbul’da ise yağmur
beklenmiyor. Aksine, hava belirgin şekilde ısınacak. Sıcaklıkların 25-26 derece seviyelerine ulaşması bekleniyor. Pazar gününden itibaren sıcaklık artışı devam edecek ve İstanbul, adeta yaza göz kırpmaya başlayacak.BU YAZ HAVA NASIL OLACAK?
“Mayıs ayı için yapılan ilk tahminler, mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların öne çıkacağını gösteriyor” diyen Adil Tek, “Yani sıcak günlerin sayısı, serin günlere kıyasla daha fazla olacak. Ancak bu, zaman zaman kısa süreli soğuk hava dalgalarının yaşanmayacağı anlamına da gelmiyor” dedi. Tek yaz dönemi için bilgileri paylaştı:
-- Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları için öngörüler ise şu an itibarıyla mevsim normallerine işaret ediyor. Bu da yazın genel olarak dengeli bir sıcaklık profiliyle geçebileceğini gösteriyor. Ancak bu değerlendirmeler mevcut verilere dayanıyor; bir ay sonra yapılacak analizlerde tablo değişebilir.
-- Son yıllarda yaz aylarında sıkça karşılaştığımız aşırı sıcak hava dalgalarının bu yıl daha az sayıda görülmesi bekleniyor. Yani ‘normale yakın’ bir yaz bizi bekliyor gibi görünüyor. Bu da sürekli bunaltıcı sıcaklar yerine, daha dengeli ve nefes aldıran bir yaz geçirebileceğimiz anlamına geliyor. Tabii bu, hiç sıcak hava dalgası olmayacak demek değil ama bu dalgaların sayısı ve etkisi geçmiş yıllara kıyasla daha sınırlı olabilir.Fotoğraf: iStock