Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, gün gün açıkladı: 30 dereceleri göreceğiz... ‘Kuzey Afrika üzerinden sıcak hava dalgası geliyor’

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Nisan ayı, bu yıl alışılmışın dışında bir tabloyla karşımıza çıktı. Ayın ilk haftası, beklenenin aksine oldukça serin ve soğuk geçti. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretti; öyle ki bazı bölgelerde kar yağışları bile gözlendi. Ancak ikinci haftayla birlikte, hava yavaş yavaş mevsim normallerine yaklaşmaya başladı. Artık ısınma sürecine adım adım geçiyoruz.



“Dün itibarıyla, soğuk hava dalgası Doğu bölgelerimizden başlayarak yurdu terk etmeye başladı” diyen Meteoroloji Mühendisi Adil Tek “Batı kesimlerde ve İç Anadolu’nun bazı noktalarında sıcaklık artışı hissedilmeye başlandı bile. Özellikle perşembe gününden itibaren Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceğiz. Bu sıcak hava dalgası çok aşırı bir ısınma getirmeyecek gibi görünüyor, ancak genel olarak sıcaklıklar mevsim normallerinin 1-2 derece üzerine çıkacak” ifadelerini kullandı.





EGE VE AKDENİZ’DE 30 DERECELERİ GÖRECEĞİZ



GECE SICAKLIKLARI DA ARTIYOR

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Bununla birlikte, Ege’nin bazı şehirlerinde ve Akdeniz bölgesinin belirli kesimlerinde sıcaklığın 30 derecelere kadar ulaşabileceğinin altını çizen Adil Tek,şeklinde konuştu.

Gece sıcaklıklarının da yavaş yavaş yükselmeye başladığına dikkat çeken Adik Tek, “Geçtiğimiz günlerde 4-5 dereceye kadar düşen gece değerleri, şu sıralar 9-10 derece seviyelerine ulaşmış durumda. Önümüzdeki hafta itibarıyla ise termometreler geceleri 11 ila 13 dereceyi gösterebilir. Bu yükseliş, doğanın uyanışıyla birlikte baharın artık kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladığını gösteriyor” dedi.

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Artan sıcaklıklarla birlikte, atmosferde toz taşınımı da etkisini göstermeye başlayacak. Adil Tek, “Özellikle yarından itibaren Marmara ve Ege bölgelerinde, Afrika kökenli sıcak hava dalgasıyla birlikte çöl tozlarının da taşınması bekleniyor. Bu tozlar Fas, Libya ve Tunus üzerinden ülkemize ulaşacak. Toz konsantrasyonunun çok yüksek seviyelerde olması beklenmiyor; ancak yine de açık alanlardaki araçlarda toz birikmeleri görülebilir. Özellikle toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların dikkatli olması, gerekirse maske kullanmaları öneririm. Gözlerde yanma, burun akıntısı gibi alerjik etkiler görülebilir” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul’da hava durumu da adım adım ısınıyor. Adil Tek, 17–20 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da beklenen hava durumuna dair şu tahminlerin altını çizdi:



17 Nisan Perşembe: İstanbul’da yağış beklenmiyor. Hava genel olarak parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 14-15 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde ise termometreler 7 dereceye kadar düşebilir.



18 Nisan Cuma: Balkanlar üzerinden gelen bir yağışlı sistem Türkiye’ye yaklaşıyor ancak İstanbul’u teğet geçecek. Yani cuma günü de şehirde yağış beklenmiyor. Havanın biraz daha ısınmasıyla birlikte gündüz sıcaklıkları 19 dereceye kadar yükselecek. Güneş yüzünü daha net göstermeye başlayacak.





Harita: B.U.KRDAE Meteoroloji Lab

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Fotoğraf: iStock