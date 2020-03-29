İşte İstanbul'daki seyahat yasakları
Dün sabah İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Başkanlığı’nda toplanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ve diğer yetkililerin de katıldığı İl İdare Kurulu, İstanbul’daki seyahat kurallarını belirledi.
Toplantının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından alınan önlemleri açıkladı. Buna göre, çalışmak için il dışından her gün İstanbul’a gidip gelen vatandaşların özel araçlarıyla ya da Yüksek Hızlı Tren ile seyahat etmelerinde şimdilik herhangi bir kısıtlama getirilmedi. Ayrıca deniz yoluyla İstanbul’dan başka illere gidip gelenlere de herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak. Her gün şehirlerarası otobüsle işlerine gidip gelenler için özel izin belgesi istenecek. Bu belge kaymakamlıklarda oluşturulan Seyahat İzin Kurulu’ndan alınacak. Belge bir defalığına ve belli süreliğine verilecek. Genel seyahat izin formunda, kişinin TC kimlik numarası, adı-soyadı, cep telefonu, ikametgâh adresi, kaldığı ve gideceği yerdeki adres bilgileri yer alacak.
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