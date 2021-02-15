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Gündem
Beyza Nur GÜLER - Ali AKSOYER- Güven USTA/DHA
Haber Giriş: 15.02.2021 - 12:26 | Son Güncelleme:

İşte İstanbul barajlarında son durum

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İşte İstanbul barajlarında son durum
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İstanbul'da etkisinin gösteren kar yağışlarının ardından en merak edilen konulardan birisi de barajlardaki doluluk oranı oldu. Yapılan son açıklamaya göre İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 47.20'ye yükseldi

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 47.20'ye yükseldi. Su seviyesinin 53,09'a çıktığı Alibeyköy Barajı, havadan fotoğraflandı.

İstanbul'da Pazar gecesinden itibaren etkili olan kar yağışı, barajlardaki doluluk oranını artırdı. Ocak ayında su oranının yüzde 20'nin altına kadar düştüğü barajlarda, yağışlarla birlikte yüzde 26'lık bir artış yaşandı. İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı yüzde 47.20'ye çıktı.  Su seviyesinin 53,09'a ulaştığı Alibeyköy Barajı, havadan da  fotoğraflandı

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