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İşte İranlı suikast timinin takip ve keşif görüntüleri

#İran#Suikast#Mit
İşte İranlı suikast timinin takip ve keşif görüntüleri

İstanbul’da İsrailli bir diplomat eşine suikast düzenleme hazırlığındayken MİT ve İstanbul Emniyeti’nin ortak operasyonu ile yakalanan İranlı ajanların havalimanındaki geliş, hedeflere yönelik keşif ve takip görüntüleri ortaya çıktı. İki dalga operasyonda İran istihbaratına çalışan İranlı 8 kişi yakalanmıştı.

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Beyoğlu’nda bir otelde kalan İsrailli bir diplomatın eşine yönelik suikast hazırlığındaki İran istihbaratına çalışan İranlı Majid Nazire, Alireza Shaboeıdodkani, Seyedmahmoud Hosseini, Hassan Hashemkhani, Maryam Mohammadi Beyoğlu ve Beylikdüzü’nde kaldıkları günlük kiralık dairede yakalanmıştı. Maryam Mohammadi yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrolle serbest kalmış, diğer İranlılar tutuklanmıştı. İstanbul The Marmara Otel çevresinde keşif çalışması yürüten, suikastı gerçekleştirecek kişi ve eylemi organize edecek kişilerin tespit edilmesi üzerine 14 Temmuz 2022 günü düzenlenen ikinci dalga operasyonda, eylemi organize edecek İranlı Keyvan Majdzadeh, suikastı gerçekleştirmeyi planlayan İranlı Jamal Ghadakchi ve keşif çalışmalarını yapan Iman Shoajaeıfard gözaltına alınmıştı. Bu 3 kişi de tutuklanırken, her iki operasyonda yapılan aramalarda üç adet silah, susturucu ve mermi ele geçirilmişti.

OTEL ODASINDA ATIŞ TALİMİ
Yapılan araştırmaya göre, İran Deniz Kuvvetleri’nde bir dönem asker olan Jamal Ghadakchi ve Majid Nazire, Beyoğlu’nda İsrailli turistlerin kaldığı otelleri tek tek araştırmaya başladı. Ardından diğer şüpheliler sahte pasaportlar kullanarak Türkiye’ye girdi. Suikastçılar Beyoğlu, Fatih ve Beylikdüzü’nde otel ve günlük kiralık evlerde kaldı. İranlı suikastçılar keşif için motosiklet de aldı. İsrailli turistler İranlı suikast timi tarafından tek tek takip edildi. Suikastçılar, susturucu takılı silahlarla kaldıkları otel odaları ya da günlük kiralık dairelerde atış talimleri yaptı. Şüpheliler daha sonra Beyoğlu’nda buluştu. Silah Majid Nazire tarafından Jamal Ghadakchi’ye verildi. Jamal Ghadakchi de İsrailli hedeflerinin bulunduğu otel odasına yakın bir oda kiraladı. Sahte pasaportla kiralanan odada susturucu takılı tabanca ile iki el deneme atışı bile yaptı. Suikast timi dikkat çekmemek için tüm keşiflerde ayrı ayrı yürüdü. 

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#İran#Suikast#Mit

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