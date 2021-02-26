İşte insansız helikopterimiz

TUSAŞ’ın tasarlayıp ürettiği insansız ve elektrikli taarruz helikopteri T629’un prototipi ilk kez görüntülendi. Yakın zamanda tanıtılması beklenen bu yeni hava platformu, havacılık alanında ilkleri getirecek çok sayıda özelliğe sahip olacak. Servis edilen fotoğraflarda, T629’un otonom özelliklere sahip bir helikopter olduğu görülüyor. Helikopterin elektrik ile çalışacak olması ise en yenilikçi ve heyecan verici özelliği olarak değerlendirilirken, gövdesinin çeşitli bölgelerinde yer alan kameralar taarruz otonom olduğunu gösteriyor.

T129 ATAK POLİSE TESLİM

Türk mühendisler tarafından üretilen taarruz ve taktik keşif helikopteri T129 ATAK da dün Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesisinde Emniyet Genel Müdürlüğü’ne teslim edildi. Törene Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz katıldı. Demir, T129 ATAK helikopterinin, Jandarma ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü’nün envanterine girdiğini açıkladı ve şöyle dedi: "Emniyet teşkilatımıza teslim edilen helikopterimiz Faz-2 konfigürasyonundaki ilk helikopterlerden. Helikoptere yerli radyo navigasyon sistemi, MİLDAR radarı, yeni hedef tespit ve takip sistemi, 20 mm yerli top sistemi ve veri linki gibi sistemleri kapsayan geniş bir yetenek paketi eklenmesi hususunda çalışmalara da başlamış durumdayız."

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, T129 Atak’ın kokpitinde...