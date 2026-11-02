İşte il olmaya aday 19 ilçe! Bahçeli beklenen listeyi bölge bölge duyurdu

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "100 İl 1000 İlçe" projesi kapsamında il statüsüne yükseltilebilecek 19 ilçeyi kamuoyuyla paylaştı. Nüfus, üretim, ulaşım, tarım ve stratejik konum kriterleri dikkate alınarak hazırlanan listede Polatlı'dan Doğubeyazıt'a, Lüleburgaz'dan Midyat'a kadar birçok ilçe yer aldı.

TÜRKGÜN’e konuşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İç Anadolu Bölgesi’nde Polatlı ve Konya Ereğli, Karadeniz Bölgesi’nde Ünye, Vezirköprü ve Zonguldak Ereğli, Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erciş, Doğubeyazıt ve Ahlat, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Ergani, Midyat ve Siverek, Akdeniz Bölgesi’nde Elbistan, Kozan, Alanya ve Tarsus, Ege Bölgesi’nde Fethiye ve Akhisar ve Marmara Bölgesi’nde Lüleburgaz ve Bandırma’nın il olabilecek ilçeler olduğunu belirtti.

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BÖLGESEL KALKINMAYA KATKI

İl için önerilen ilçelerin değerlendirilmesinde ‘Türk ve Türkiye Yüzyılı’ hedefinin de dikkate alındığını belirten Bahçeli, önerilen idari yapılanmanın, mülki idarede hantallığın giderilmesine ve bölgesel kalkınma odaklarının güçlendirilmesine, kamu hizmetlerinin planlanması ve uygulanmasında yerel ihtiyaçların daha doğru tespit edilmesine katkı sağlayacağını söyledi.

HİZMETTE KALİTE ARTACAK

Bahçeli, "Proje hayata geçince kamu hizmetleri vatandaşlara coğrafi olarak daha yakın noktalardan sunulabilecek; eğitim, sağlık, güvenlik ve sosyal hizmetler başta olmak üzere temel kamu hizmetlerinde kalite ve erişilebilirlik, etkinlik ve verimlilik artacak; idari koordinasyon güçlenecek ve vatandaş memnuniyeti önemli ölçüde yükselecektir" dedi.

GÖREV ALANLARI NETLEŞMELİ

Bahçeli, "Büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasındaki görev alanları açık ve kesin biçimde yeniden tanımlanmalı; idari belirsizlikler ortadan kaldırılmalıdır. Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu, Köy Kanunu, İl İdaresi Kanunu ve İl Özel İdaresi Kanunu başta olmak üzere mahallî idarelere ilişkin temel mevzuat yeniden düzenlenmeli" diye konuştu.

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MUHTARLIK GÜÇLENDİRİLMELİ

Kamu idaresinin hem merkez teşkilatının hem de mahallî idare sisteminin iyileştirilme ihtiyacı bulunduğunu belirten Bahçeli, "İl ve ilçe teşkilatlanması yeniden düzenlenmeli, yerel yönetimlerin görev ve yetkileri netleştirilmeli, kamu personel rejimi liyakat esaslı biçimde yapılandırılmalı ve muhtarlık kurumu güçlendirilmeli" ifadelerini kullandı.

İDARİ VE SİYASİ DEĞİŞİKLİKLER

19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulması ile idari yapının yanı sıra siyasi yapıda da değişiklikler olacağını dile getiren Bahçeli, "Yeni belediyelerin kurulması ve illerin milletvekili dağılımının değişmesi siyaset alanını genişletecek. Düzenleme, ‘Türk ve Türkiye Yüzyılı’nın idarede stratejik büyüme hamlesi olarak öne çıkacak, toplumsal motivasyonu artıracak" dedi.

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Bu veriler doğrultusunda mı ihtiyaç doğmuştur. Çalışmayı dayandırdığınız ilkeleri detaylandırır mısınız?

Türkiye'nin idari yapılanması, ülkenin nüfus ve yerleşim düzeninde meydana gelen değişimler, ekonomik faaliyetlerin bölgesel dağılımı, ulaşım imkânlarının gelişmesi ve vatandaşların kamu hizmetlerine erişim ihtiyaçları doğrultusunda zaman içerisinde yeniden değerlendirilmesi gereken dinamik bir yapıya sahiptir. Nüfus hareketleri, kentleşme eğilimleri, ekonomik faaliyetlerin belirli merkezlerde yoğunlaşması ve bazı ilçelerin zaman içerisinde çevre yerleşimlere de hizmet sunan bölgesel merkezler hâline gelmesi, mevcut mülki idari yapılanmasının günün şartları doğrultusunda ele alınmasını gerekli kılmaktadır.

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Bu kapsamda, Türkiye'de değişen demografik, ekonomik ve sosyal yapıya uygun bir mülki idari yapılanmanın oluşturulması; kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha yakın, hızlı, etkin ve kesintisiz biçimde ulaştırılması, yerel kalkınma odaklarının güçlendirilmesi ve bölgesel hizmet kapasitesinin artırılması bakımından önem taşımaktadır. Kamu yönetiminin temel amaçlarından biri olan hizmetlerin vatandaşlara mümkün olan en yakın noktadan ve en etkin biçimde sunulması ilkesi, nüfusu ve ekonomik kapasitesi belirli bir seviyeye ulaşmış, çevresindeki yerleşimlerle güçlü ekonomik ve sosyal ilişkiler kurmuş bu yönüyle bölgesel merkez niteliği kazanmış ilçelerin idari statülerinin yeniden değerlendirilmesini gerektirmektedir.

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Türkiye Cumhuriyeti'nin idari yapısı, Cumhuriyetin ilanından bu yana nüfus artışı, ekonomik dinamikler, teknolojik gelişmeler ve idari ihtiyaçlar doğrultusunda değişim geçirmiş; il sayısı, zaman içerisinde stratejik kararlar ve toplumsal taleplerle 81'e yükseltilmiştir.

“100 il 1000 ilçe” vizyonumuz; Türkiye'nin ikinci yüzyılına girerken devlet yönetiminin rasyonelleştirilmesini, yerel yönetimlerin etkinliğinin artırılmasını ve kamu hizmetlerinin vatandaşın ayağına daha hızlı ulaştırılmasını hedefleyen kapsamlı bir idareyi geliştirme sürecinin parçası olarak değerlendirilebilecektir. Bu süreçte ölçek ekonomisi de esas olacak şekilde yeni kurulan illere bağlı yahut mevcut illere bağlı ancak ilçe olmayan yerler de ilçe yapılacaktır.

İL OLABİLECEK İLÇELER HANGİLERİ?

Türk devletinin kudretli geleceğine dönük büyüme stratejisi doğrultusunda, nüfusla birlikte üretim, ulaşım, enerji, tarım, lojistik, bölgesel kalkınma, sınır ve jeopolitik konumu ve stratejik unsurlar gibi kriterler dikkate alındığında bize göre il olabilecek 19 ilçe şunlar olabilecektir. Şunu da ifade etmekte yarar vardır. Bu çalışma bir son değildir. Birçok ilçemiz özellikle de nüfusu 100 binin üzerinde olanlar esasen il olmak arzusundadır. Bununla birlikte sadece nüfusa bağlı kalmadan, diğer objektif kriterler de esas alındığında ve yüz il ölçüsünde, bugün itibariyle il olabilecek ilçeler belirlenmiştir. İlerleyen dönemde şüphesiz yeni iller yine kurulabilecektir. Bu yetki ilgili kurumların çalışma ve görüşleri doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasama iradesine bağlıdır.

Bu anlayışla belirlenen il olabilecek ilçeler şunlardır:

İç Anadolu Bölgesi’nde Polatlı ve Konya Ereğli.

Karadeniz Bölgesi’nde Ünye, Vezirköprü ve Zonguldak Ereğli.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erciş, Doğubeyazıt ve Ahlat.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Ergani, Midyat ve Siverek.

Akdeniz Bölgesi’nde Elbistan, Kozan, Alanya ve Tarsus.

Ege Bölgesi’nde Fethiye ve Akhisar.

Marmara Bölgesi’nde Lüleburgaz ve Bandırma.

Diğer yandan kurulması hedeflenen 78 ilçe, yapılacak il düzeyindeki detaylı çalışmalar doğrultusunda önerilen illere bağlı, yahut mevcut iller kapsamında da oluşturulabilecektir.

Sonuç olarak bir değerlendirme için neler söylersiniz?

Hatırlatmak isterim, Türkiye, köklü devlet geçmişiyle devlet yönetiminde ve idari teşkilatlanmasında çağın gerekliliklerine uyum sağlayabilen dinamik bir akla sahiptir. Bu akıl; toplumsal yapıyı ve hareketlilikleri kavrayan, hizmet, fayda ve verimlilik esaslarını merkeze alan, gayrışahsi ve nesnel ölçütlere referansla oluşmuş; karar alma, planlanma ve uygulama noktasında idari meşvereti ve ihtisası hâkim kılmıştır. İdarede ihtiyat, itidal, istişare ve akılcılık, kamu hizmetlerin toplumsal gerekliliklere ve çağın dinamiklerine mütenasip gerçekleşmesi; aynı zamanda siyasal ve toplumsal kültürün gelişim göstermesi açısından önem arz etmektedir.

Bu bağlamda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ve gelişmelere uyum doğrultusunda kamu idaresinin hem merkez teşkilatının hem de mahallî idare sisteminin iyileştirilme ihtiyacı bulunmaktadır ve kamu hizmetlerinin etkinliği bakımından bu ihtiyacın behemehâl karşılanması gerekmektedir.

İl ve ilçe teşkilatlanmasının yeniden düzenlenmesi, yerel yönetimlerin görev ve yetkilerinin netleştirilmesi, kamu personel rejiminin liyakat esaslı biçimde yapılandırılması, muhtarlık kurumunun güçlendirilmesi, planlama, denetim ve eşgüdüm mekanizmalarının etkinleştirilmesi; kamu yönetiminde verimlilik, etkinlik ve vatandaş memnuniyetini önemli ölçüde artıracaktır.

Atılacak adımlarla, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kurumsal yapısı tamamlanacak, devletin hizmet kapasitesi güçlendirilecek “Türk ve Türkiye Yüzyılı” vizyonuna uygun, demokratik katılımı önceleyen, hesap verebilir, şeffaf ve etkin bir kamu yönetimi anlayışının inşasına önemli katkılar sağlanacaktır.

Yeni il ve ilçe kurulması ile istihdam imkanları gelişecek, yerel kalkınma harekete geçecek, sosyoekonomik hayat canlanacak, nitelikli kamu hizmetlerine erişim imkânı artacak, maliyetler azalacak, birlik ve beraberlik güçlenecek, Türkiye’nin stratejik büyüme hedeflerine alt yapı hazırlanacaktır.

Gözden Kaçmasın Bahçeli kriterleri ve detayları duyurdu… Türkiye için 100 il ve 1000 ilçe formülü Haberi görüntüle