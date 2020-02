İşte hayata döndüren JAK timi

JAK Tabur Komutanı Binbaşı Burak Özer: “Depremin hemen ardından askeri uçak ile Ankara’dan Elazığ’a geçtik. 60 kişilik ekip ve 5 köpekle Elazığ’a ulaşan ilk ekip olarak çalışmalara başladık. Yıkılan apartmanların enkazında tüm ekip olarak 24 saat hiç uyumadan, dinlenmeden çalıştık. Enkaz altındakilere ulaşmak için kuyu tekniğiyle (delik açarak enkaz altına inme) enkaz altına indik. Hava soğuk, zamanla yarışıyoruz ama en önemlisi de artçı sarsıntılar. Her an için açtığımız kuyularda yıkılma, kuyudan inen arkadaşlarımızın da enkaz altında kalma riski var. Bunları düşünmeden bir an önce insanlara ulaşıp onları enkaz altında canlı çıkarmaya odaklandık. Başta Yüsra bebek olmak üzere enkaz altında insanları çıkardığımızda yaşadığımız onur ve mutluluk tarif edilemez.”



Yüsra'nın kurtuluş anı

ÇOCUKLUK HAYALİMDİ

2.5 yaşındaki Yüsra ile annesi Ayşe Yıldız’ı enkaz altından çıkaran Astsubay Zehra Yıldız: “JAK’ta görev almak çocukluk hayalimdi. O anı anlatamam, ilk seslerini duyduğumda ‘Allahım ne olur onları kurtaralım’ diye dua ettim. Kendisi de enkaz altında olan Ayşe’nin ‘Çocuğumu kurtarın, çocuğum yaşıyor’ diye seslenişinden çok etkilendim. Açtığımız kuyudan aşağıya inerek ‘Seni çıkarmadan, çocuğunu almadan buradan çıkmayacağım’ dedim. 5-6 metrelik delikten enkaz altına indim. Yüsra ile annesini canlı çıkarttığımızda ekip arkadaşlarımla göz göze geldik; hepimiz sessizce sevinç gözyaşları döküyorduk.”

ONLAR DA KAHRAMAN

JAK timinin bir parçası olan, enkaz altında canlı kişilerin yerini belirmede uzman arama köpekleri de Elazığ depreminde büyük başarı gösterdi. JAK timinin canlı arama köpekleri Eros, Olgun, Pati ve Atom ile kadavra köpeği Mavi Elazığ’da görev yaptı. Enkaz altında kalan ve sesini duyuramayan Gülsüm İnce’nin yerini canlı arama köpeği Eros belirledi. Eros’un tepki vermesiyle enkaz altındaki İnce’ye ulaşıldı. Eros, İnce sağlıkla çıkartılana kadar enkaz başında bekledi.