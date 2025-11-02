×
İşte haftanın raporu! Meteoroloji tarih verdi: Aralarında İstanbul da var... 32 ilde sağanak etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre önümüzdeki hafta bazı kentlerde sağanak yağış etkili olacak. Aralarında İstanbul'un da bulunduğu 32 il için tarih verildi.

Meteoroloji haftalık hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre aralarında İstanbul'un da bulunduğu bazı illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahmin haritalarına göre önümüzdeki hafta yağış beklenen o iller!

Salı: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale 

Çarşamba: Adana, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak 

Perşembe: İstanbul, Yalova, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Bolu, Sakarya, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Çorum, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Karaman, Antalya, Burdur, Denizli, Muğla.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. 

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. 

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. 

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır. 

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. 

BURSA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu 

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu 

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu 

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu 

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. 

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı bulutlu 

DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı bulutlu 

İZMİR °C, 23°C

Parçalı bulutlu 

MANİSA °C, 24°C

Parçalı bulutlu 

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. 

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu 

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu 

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu 

ISPARTA °C, 23°C

Parçalı bulutlu 

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. 

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu 

ÇANKIRI °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu 

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı bulutlu 

KONYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu 

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. 

BOLU °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu 

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu 

SİNOP °C, 22°C

Az bulutlu 

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu 

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. 

AMASYA °C, 21°C

Az bulutlu 

RİZE °C, 18°C

Az bulutlu 

SAMSUN °C, 19°C

Az bulutlu 

TRABZON °C, 18°C

Az bulutlu 

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. 

ERZURUM °C, 14°C

Az bulutlu ve açık 

KARS °C, 13°C

Az bulutlu ve açık 

MALATYA °C, 21°C

Az bulutlu 

VAN °C, 15°C

Az bulutlu ve açık 

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. 

DİYARBAKIR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık 

GAZİANTEP °C, 27°C

Az bulutlu 

MARDİN °C, 24°C

Az bulutlu ve açık 

SİİRT °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

 

