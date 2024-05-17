İşte gün gün M7’nin firarı: Son sinyal Şile’de

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Firara yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan komiser M.İ.’nin telefonu, Sertçelik’in kaçtığı gün İstanbul Şile’de sinyal verdi. Oysa komiserin Şile’de görevi yoktu.

Serdar Sertçelik

E-KELEPÇE TAKILDI

SUÇ örgütü lideri iddiasıyla yargılanan Ayhan Bora Kaplan’ın sağ kolu ve örgütün ikinci adamı olduğu iddia edilen Serdar Sertçelik, soruşturma kapsamında M7 kod adıyla gizli tanık oldu. Soruşturmanın en kritik ismi haline gelen Sertçelik, elektronik kelepçe takılarak tanık koruma programına alındı.

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ÇORBACIDA VURULDU

Elektronik kelepçe ile takip altında olan Sertçelik, 20 Kasım 2023 tarihinde gittiği bir çorbacıda silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Soruşturmada soru işaretleri yaratan “gizli eller” de işte tam burada devreye girdi.

RAPORLA EV HAPSİNE

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hastanede tedavi gördüğü sırada Sertçelik hakkında, Kaplan dosyasındaki Mahfuz Tatar cinayetindeki konumu nedeniyle tutuklamaya yönelik gözaltı kararı çıkardı. Kurşun isabet eden Sertçelik için hastanedeki tedavisi sonrasında hazırlanan doktor raporunda “gözaltına alınmasında sakınca vardır” görüşü verildi. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltı kararını değiştirerek, “adli kontrol ve elektronik kelepçe takılması koşuluyla evinde avukat gözetiminde ifadesinin alınması” talimatını verdi. Son talimat doğrultusunda Sertçelik, evinde Organize Suçlarla Mücadele polisinin gözetiminde 46 sayfalık ifade verdi.

Ayhan Bora Kaplan

4 GÜN SONRA TOZ OLDU

Kaplan soruşturmasının en önemli aktörü haline gelen Sertçelik, elektronik kelepçe takılıp gözetim altında olması gerekirken hastaneden evine taburcu olduktan 4 gün sonra yurtdışına firar etti. Gizli tanığın nasıl kaçtığı, kaçışında kimlerden yardım aldığına ilişkin merak edilen konularda yürütülen soruşturmada da kritik bilgilere ulaşıldı.

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KOMİSER GÖZALTINDA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Sertçelik’in kaçışına destek verdikleri iddia edilen 3 sivil ile Ankara Emniyet Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli komiser olan M.İ. gözaltına alındı. Sertçelik’in kaçışıyla ilgili gözaltına alınan Organize Şube’de komiser M.İ.’nin telefonunun HTS kayıtları ile hangi baz istasyonlarında sinyal aldığıyla ilgili kayıtları çıkarıldı. Yapılan incelemede gizli tanık Sertçelik’in kaçtığı gün M.İ.’nin telefonu son olarak İstanbul Şile’de sinyal verdi. Komiser M.İ.’nin Sertçelik’in kaçışında kendisine refakat ettiği iddialar arasında.

KAÇTIKTAN 8 SAAT SONRA...

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M.İ.’nin Sertçelik’e İstanbul Şile’ye kadar refakat ettiği, ardından da burada sivil başka bir ekibe teslim ettiği öğrenildi. Sertçelik’in de buluştuğu bu ekibin yardımıyla sınıra giderek, yasadışı yollardan yurtdışına kaçtığı belirtiliyor. Komiser M.İ.’nin Sertçelik’in kaçışına yardım ederken tek başına mı hareket ettiği yoksa birilerinin talimatıyla mı hareket ettiği de araştırılıyor. Soruşturma kapsamında ulaşılan kritik bilgilerden birisi de Sertçelik’e takılması gereken elektronik kelepçeden, kaçtıktan 8 saat sonra sinyal alınması oldu. Sinyalin geldiği adrese gidildiğinde ise Sertçelik bulunamadı.

Murat Çelik/Şevket Demircan/Kerem Gökay Öner

KİM KİMDİR

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Gözaltına alınan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Öner’in soruşturma kapsamındaki birçok evrakta imzası bulunmadığı, bazı soruşturmalara dahil olmadığı öğrenildi.

ŞÜPHELİLERE 4 GÜN SORGU

Suç örgütü lideri iddiasıyla yargılanan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık Serdar Sertçelik’in açıklamalarından sonra başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı sayısı arttı. Organize Şube’den sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü Kerem Öner, Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ve Komiser Ufuk Gültekinin ardından Sertçelik’in yurtdışına kaçmasına yardım ettikleri iddiasıyla 3 sivil ve Oganize Suçlarla Mücadele’de görevli komiser M.İ. de gözaltına alındı. Ankara Emniyet Terörle Mücadele Şubesi’nde sorgulanan şüpheliler için 4 günlük gözaltı süresi alındığı öğrenildi.

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SORUŞTURMANIN KRİTİK İSİMLERİ

- Türkiye’nin gündemine oturan olaydaki kritik isimler dikkat çekiyor. İşte isim isim Ayhan Bora Kaplan soruşturması...

TEZGAHTARDI MAFYA OLDU

Ayhan Bora Kaplan

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan, tezgâhtarlıktan yer altı dünyasına giden yolda hızlı ilerledi. Ankara’da sokakta uyuşturucu satarak “torbacılık” yapan Kaplan, daha sonra birçok eğlence mekânının işletmesini aldı. Bürokrasi, emniyet ve yargıda kurduğu ilişkiler sayesinde, kısa sürede sahip olduğu büyük bir zenginlikle konuşulmaya başlandı. 8 Eylül 2023 tarihinde yurtdışına kaçmak isterken yakalandı.

ÖRGÜTÜN 2. ADAMI

Serdar Sertçelik

Dosyanın en kritik ismi olan gizli tanık Serdar Sertçelik ise Kaplan suç örgütünün ikinci ismi olarak biliniyor. Yaşadığı ilişkiler ve işlettiği eğlence mekânlarıyla sürekli gündeme gelen Sertçelik, Ayhan Bora Kaplan’a yönelik operasyon olduğunda yurtdışındaydı. Türkiye’ye gelerek gizli tanık oldu. Tanık koruma programına alındıktan sonra yurtdışına kaçtı.

GÖZALTINDAKİ POLİSLER

Kaplan’ı yakalayan Murat Çelik

Gözaltına alınan Organize Şubesi’nden sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, 17/25 Aralık soruşturmalarının ardından Ankara Emniyet Oganize Şube Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Bir süre burada görev yaptıktan sonra, Bomba İmha Şube Müdürü oldu. Sonraki süreçte Ankara Polis Akademisi’ne gönderildi. Engin Dinç’in Ankara Emniyet Müdürü olmasından sonra Ankara Emniyet Organize’den sorumlu emniyet müdür yardımcılığı görevine getirildi. Geçen yıl terfi alarak, 1. sınıf emniyet müdürü oldu. Suç örgütüne yönelik operasyona bizzat katılan Çelik, Kaplan’ı gözaltına alan ekibin başındaydı.

Ekipteki Şevket Demircan

Yine soruşturma kapsamında gözaltında olan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ise Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç’in Konya’da birlikte çalıştığı ekipteydi. Dinç, Ankara’ya atandıktan sonra Konya’daki ekibinden sadece Demircan’ı getirerek Organize Şube Müdür Yardımcılığı görevi vermişti.

Gizli tanığı kaçıran Komiser M.İ.

Soruşturmanın bir diğer kritik ismi Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde komiser olan M.İ. de gözaltında. Sertçelik’in yurtdışına kaçmasına yardım ettiği ileri sürülen M.İ., daha önce de Ayhan Bora Kaplan’ın avukatlarıyla İzmir’de buluşup masaj salonuna gitmesiyle gündeme gelmişti.